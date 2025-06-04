XLM - Stellar Lumen
Koda valute za Lumeni je XLM, simbol valute pa je *. Spodaj boste našli tečaje Stellar Lumen in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje XLM s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.
Informacije o Stellar Lumenih
Stellar je odprtokodni omrežni sistem za valute in plačila. Stellar omogoča ustvarjanje, pošiljanje in trgovanje z digitalnimi predstavitvami vseh oblik denarja—dolarji, pesi, bitcoin, praktično vse. Zasnovan je tako, da lahko vsi svetovni finančni sistemi delujejo skupaj na enem omrežju.
Risiki pri uporabi Uniswap
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih kraž.
Zgodovina Uniswap
Leta 2014 je Jed McCaleb, ustanovitelj Mt. Gox in soustanovitelj Ripple, skupaj s nekdanjo odvetnico Joyce Kim lansiral omrežni sistem Stellar. Pred uradnim lansiranjem je McCaleb oblikoval spletno stran z imenom "Secret Bitcoin Project", ki je iskala alfa testere. Neprofitna organizacija Stellar Development Foundation je bila ustanovljena v sodelovanju s Patrickom Collisonom, izvršnim direktorjem Stripe, in projekt je bil uradno lansiran julija. Stellar je prejel 3 milijone dolarjev začetnega financiranja od Stripe. Stellar je bil izdan kot decentralizirano plačilno omrežje in protokol z domačo valuto, stellar. Ob svojem lansiranju je omrežje imelo 100 milijard stellarjev. 25 odstotkov teh bi bilo dodeljenih drugim neprofitnim organizacijam, ki delujejo za finančno vključitev. Stripe je prejel 2 odstotka ali 2 milijardi začetnih stellarjev v zameno za svojo začetno naložbo. Kriptovaluta, prvotno znana kot stellar, je bila kasneje poimenovana Lumens ali XLM. Avgusta 2014 je Mercado Bitcoin, prva brazilska bitcoin borza, napovedala, da bo uporabljala Stellar omrežje. Do januarja 2015 je imel Stellar približno 3 milijone registriranih uporabniških računov na svoji platformi, njegova tržna kapitalizacija pa je bila skoraj 15 milijonov dolarjev.
Relevantne povezave
Za več informacij vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave.
Statistika Stellar Lumen
|Ime
|Stellar Lumen
|Manjša enota
|1/10000000 = stroop
|Simbol manjše enote
|stroop
Zakaj vas zanima XLM?
Želim...Pridobiti API za podatke o valuti XLM za moje podjetje