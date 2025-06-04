XLM - Stellar Lumen

Informacije o Stellar Lumenih

Stellar je odprtokodni omrežni sistem za valute in plačila. Stellar omogoča ustvarjanje, pošiljanje in trgovanje z digitalnimi predstavitvami vseh oblik denarja—dolarji, pesi, bitcoin, praktično vse. Zasnovan je tako, da lahko vsi svetovni finančni sistemi delujejo skupaj na enem omrežju.

Risiki pri uporabi Uniswap

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih kraž.

Zgodovina Uniswap

Leta 2014 je Jed McCaleb, ustanovitelj Mt. Gox in soustanovitelj Ripple, skupaj s nekdanjo odvetnico Joyce Kim lansiral omrežni sistem Stellar. Pred uradnim lansiranjem je McCaleb oblikoval spletno stran z imenom "Secret Bitcoin Project", ki je iskala alfa testere. Neprofitna organizacija Stellar Development Foundation je bila ustanovljena v sodelovanju s Patrickom Collisonom, izvršnim direktorjem Stripe, in projekt je bil uradno lansiran julija. Stellar je prejel 3 milijone dolarjev začetnega financiranja od Stripe. Stellar je bil izdan kot decentralizirano plačilno omrežje in protokol z domačo valuto, stellar. Ob svojem lansiranju je omrežje imelo 100 milijard stellarjev. 25 odstotkov teh bi bilo dodeljenih drugim neprofitnim organizacijam, ki delujejo za finančno vključitev. Stripe je prejel 2 odstotka ali 2 milijardi začetnih stellarjev v zameno za svojo začetno naložbo. Kriptovaluta, prvotno znana kot stellar, je bila kasneje poimenovana Lumens ali XLM. Avgusta 2014 je Mercado Bitcoin, prva brazilska bitcoin borza, napovedala, da bo uporabljala Stellar omrežje. Do januarja 2015 je imel Stellar približno 3 milijone registriranih uporabniških računov na svoji platformi, njegova tržna kapitalizacija pa je bila skoraj 15 milijonov dolarjev.

