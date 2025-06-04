VEF - Venezuelski bolivar
Venezuelski bolivar je valuta Venezuela. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Venezuelski bolivar tečaj VEF v USD. Koda valute za Bolívarji je VEF, simbol valute pa je Bs. Spodaj boste našli tečaje Venezuelski bolivar in pretvornik valut.
Obvestilo: Bolivar Fuerte ima dva uradna tečaja.
V maju 2017 je vlada Venezuele spremenila njihov večstopenjski uradni sistem menjalnih tečajev, kot je bilo napovedano marca 2016.
"Bistvene" dobrine se menjajo po fiksnem srednjem tečaju 9.9875 VEF/USD. Ta tečaj se imenuje “DIPRO”. Venezueleška vlada odloča, katere "bistvene" dobrine so upravičene do tega tečaja. Sem spadajo uvozi za sektorje, povezane s hrano in zdravili, pa tudi nekatere podjetja v naftnem sektorju.
Uvozi, ki jih vlada označi kot "ne-bistvene", so predmet novega sistema, imenovanega “DICOM”, kjer se pričakuje, da se bo tečaj sčasoma spreminjal. 7. novembra 2017 je bil srednji tečaj sistema DICOM 3.340,819 VEF/USD. DICOM tečaji so objavljeni s strani venezuelanske centralne banke pod TIPO DE CAMBIO tukaj: http://www.bcv.org.ve/ ali tukaj: https://www.dicom.gob.ve/
Zaradi visoke inflacije v Venezueli v zadnjih nekaj letih je na trgu velika povpraševanje po ameriških dolarjih (USD). Vendar je uradni dostop do ameriških dolarjev v Venezueli omejen, kar je povzročilo tretji (neuradni) črni trg menjalnega tečaja, ki je ocenjen na okoli 40.000 VEF/USD (november 2017). Črni trg se je v zadnjem letu hitro povečal (januar 2016: 833, junij 2016: 997, januar 2017: 3164, junij 2017: 6112).
Situacija v Venezueli se hitro razvija, in XE na spletni strani in v naših aplikacijah prenaša le DIPRO tečaj.
Statistika Venezuelski bolivar
|Ime
|Venezuelski bolivar
|Simbol
|Bs.
|Manjša enota
|1/100 = céntimo
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba VEF
|VEF v USD
|Najboljši graf VEF
|Graf VEF v USD
Profil Venezuelski bolivar
|Vzdevki
|bolo(s), luca(s)
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Redko uporabljeno: 5¢, 1¢, 12.5¢
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
|Centralna banka
|Centralna banka Venezuele
|Uporabniki
Venezuela
Venezuela