VEF - Venezuelski bolivar

V maju 2017 je vlada Venezuele spremenila njihov večstopenjski uradni sistem menjalnih tečajev, kot je bilo napovedano marca 2016.

"Bistvene" dobrine se menjajo po fiksnem srednjem tečaju 9.9875 VEF/USD. Ta tečaj se imenuje “DIPRO”. Venezueleška vlada odloča, katere "bistvene" dobrine so upravičene do tega tečaja. Sem spadajo uvozi za sektorje, povezane s hrano in zdravili, pa tudi nekatere podjetja v naftnem sektorju.

Uvozi, ki jih vlada označi kot "ne-bistvene", so predmet novega sistema, imenovanega “DICOM”, kjer se pričakuje, da se bo tečaj sčasoma spreminjal. 7. novembra 2017 je bil srednji tečaj sistema DICOM 3.340,819 VEF/USD. DICOM tečaji so objavljeni s strani venezuelanske centralne banke pod TIPO DE CAMBIO tukaj: http://www.bcv.org.ve/ ali tukaj: https://www.dicom.gob.ve/

Zaradi visoke inflacije v Venezueli v zadnjih nekaj letih je na trgu velika povpraševanje po ameriških dolarjih (USD). Vendar je uradni dostop do ameriških dolarjev v Venezueli omejen, kar je povzročilo tretji (neuradni) črni trg menjalnega tečaja, ki je ocenjen na okoli 40.000 VEF/USD (november 2017). Črni trg se je v zadnjem letu hitro povečal (januar 2016: 833, junij 2016: 997, januar 2017: 3164, junij 2017: 6112).

Situacija v Venezueli se hitro razvija, in XE na spletni strani in v naših aplikacijah prenaša le DIPRO tečaj.