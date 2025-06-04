  1. Domov
VEF - Venezuelski bolivar

Venezuelski bolivar je valuta Venezuela. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Venezuelski bolivar tečaj VEF v USD. Koda valute za Bolívarji je VEF, simbol valute pa je Bs. Spodaj boste našli tečaje Venezuelski bolivar in pretvornik valut.

Obvestilo: Bolivar Fuerte ima dva uradna tečaja.

VEFVenezuelski bolivar (zastarelo)

V maju 2017 je vlada Venezuele spremenila njihov večstopenjski uradni sistem menjalnih tečajev, kot je bilo napovedano marca 2016.

"Bistvene" dobrine se menjajo po fiksnem srednjem tečaju 9.9875 VEF/USD. Ta tečaj se imenuje “DIPRO”. Venezueleška vlada odloča, katere "bistvene" dobrine so upravičene do tega tečaja. Sem spadajo uvozi za sektorje, povezane s hrano in zdravili, pa tudi nekatere podjetja v naftnem sektorju.

Uvozi, ki jih vlada označi kot "ne-bistvene", so predmet novega sistema, imenovanega “DICOM”, kjer se pričakuje, da se bo tečaj sčasoma spreminjal. 7. novembra 2017 je bil srednji tečaj sistema DICOM 3.340,819 VEF/USD. DICOM tečaji so objavljeni s strani venezuelanske centralne banke pod TIPO DE CAMBIO tukaj: http://www.bcv.org.ve/ ali tukaj: https://www.dicom.gob.ve/

Zaradi visoke inflacije v Venezueli v zadnjih nekaj letih je na trgu velika povpraševanje po ameriških dolarjih (USD). Vendar je uradni dostop do ameriških dolarjev v Venezueli omejen, kar je povzročilo tretji (neuradni) črni trg menjalnega tečaja, ki je ocenjen na okoli 40.000 VEF/USD (november 2017). Črni trg se je v zadnjem letu hitro povečal (januar 2016: 833, junij 2016: 997, januar 2017: 3164, junij 2017: 6112).

Situacija v Venezueli se hitro razvija, in XE na spletni strani in v naših aplikacijah prenaša le DIPRO tečaj.

Statistika Venezuelski bolivar

ImeVenezuelski bolivar
SimbolBs.
Manjša enota1/100 = céntimo
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba VEFVEF v USD
Najboljši graf VEFGraf VEF v USD

Profil Venezuelski bolivar

Vzdevkibolo(s), luca(s)
KovanciPogosto uporabljeno: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Redko uporabljeno: 5¢, 1¢, 12.5¢
BankovciPogosto uporabljeno: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
Centralna bankaCentralna banka Venezuele
Uporabniki
Venezuela

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670884

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%