  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. SDG

sdg
SDG - Sudanski funt

Sudanski funt je valuta Sudan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sudanski funt tečaj SDG v USD. Koda valute za Funti je SDG, simbol valute pa je ج.س.. Spodaj boste našli tečaje Sudanski funt in pretvornik valut.

Izberite valuto

sdg
SDGSudanski funt

Statistika Sudanski funt

ImeSudanski funt
SimbolFunt
Manjša enota1/100 = Pijastre
Simbol manjše enotePijastre
Najboljša pretvorba SDGSDG v USD
Najboljši graf SDGGraf SDG v USD

Profil Sudanski funt

KovanciPogosto uporabljeno: Pijastre1, Pijastre5, Pijastre10, Funt20, Funt50
BankovciPogosto uporabljeno: Funt1, Funt2, Funt5, Funt10, Funt20
Centralna bankaCentralna banka Sudana
Uporabniki
Sudan

Zakaj vas zanima SDG?

Želim...

Naročiti se na e-poštne posodobitve za SDGPridobiti tečaje SDG na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti SDG za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34917
USD / CHF0.789846
USD / CAD1.36740
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670912

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%