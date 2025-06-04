SDG - Sudanski funt
Sudanski funt je valuta Sudan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sudanski funt tečaj SDG v USD. Koda valute za Funti je SDG, simbol valute pa je ج.س.. Spodaj boste našli tečaje Sudanski funt in pretvornik valut.
Statistika Sudanski funt
|Ime
|Sudanski funt
|Simbol
|Funt
|Manjša enota
|1/100 = Pijastre
|Simbol manjše enote
|Pijastre
|Najboljša pretvorba SDG
|SDG v USD
|Najboljši graf SDG
|Graf SDG v USD
Profil Sudanski funt
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Pijastre1, Pijastre5, Pijastre10, Funt20, Funt50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Funt1, Funt2, Funt5, Funt10, Funt20
|Centralna banka
|Centralna banka Sudana
|Uporabniki
Sudan
Sudan