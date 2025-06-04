  1. Domov
NGN - Nigerijska naira

Nigerijska naira je valuta Nigerija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nigerijska naira tečaj NGN v USD. Koda valute za Naira je NGN, simbol valute pa je ₦. Spodaj boste našli tečaje Nigerijska naira in pretvornik valut.

Statistika Nigerijska naira

ImeNigerijska naira
Simbol
Manjša enota1/100 = Kobo
Simbol manjše enoteKobo
Najboljša pretvorba NGNNGN v USD
Najboljši graf NGNGraf NGN v USD

Profil Nigerijska naira

KovanciPogosto uporabljeno: Kobo50, ₦1, ₦2
BankovciPogosto uporabljeno: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Centralna bankaCentralna banka Nigerije
Uporabniki
Nigerija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789805
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671014

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%