NGN - Nigerijska naira
Nigerijska naira je valuta Nigerija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nigerijska naira tečaj NGN v USD. Koda valute za Naira je NGN, simbol valute pa je ₦. Spodaj boste našli tečaje Nigerijska naira in pretvornik valut.
Statistika Nigerijska naira
|Ime
|Nigerijska naira
|Simbol
|₦
|Manjša enota
|1/100 = Kobo
|Simbol manjše enote
|Kobo
|Najboljša pretvorba NGN
|NGN v USD
|Najboljši graf NGN
|Graf NGN v USD
Profil Nigerijska naira
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Kobo50, ₦1, ₦2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Centralna banka
|Centralna banka Nigerije
|Uporabniki
Nigerija
Nigerija