NGN - Nigerijska naira

Nigerijska naira je valuta Nigerija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nigerijska naira tečaj NGN v USD. Koda valute za Naira je NGN , simbol valute pa je ₦. Spodaj boste našli tečaje Nigerijska naira in pretvornik valut.