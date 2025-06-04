MMK - Mjanmarski kjat
Mjanmarski kjat je valuta Mjanmar (Burma). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mjanmarski kjat tečaj MMK v USD. Koda valute za Kyati je MMK, simbol valute pa je K. Spodaj boste našli tečaje Mjanmarski kjat in pretvornik valut.
Obvestilo: MMK stopnje, navedene na XE.com, so uradne menjalne stopnje. Črnomarketske MMK stopnje se lahko znatno razlikujejo.
Statistika Mjanmarski kjat
|Ime
|Mjanmarski kjat
|Simbol
|K
|Manjša enota
|1/100 = Pja
|Simbol manjše enote
|Pja
|Najboljša pretvorba MMK
|MMK v USD
|Najboljši graf MMK
|Graf MMK v USD
Profil Mjanmarski kjat
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
|Centralna banka
|Centralna banka Mjanmara
|Uporabniki
Mjanmar (Burma)
Mjanmar (Burma)