MMK - Mjanmarski kjat

Mjanmarski kjat je valuta Mjanmar (Burma). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mjanmarski kjat tečaj MMK v USD. Koda valute za Kyati je MMK , simbol valute pa je K. Spodaj boste našli tečaje Mjanmarski kjat in pretvornik valut.

Obvestilo: MMK stopnje, navedene na XE.com, so uradne menjalne stopnje. Črnomarketske MMK stopnje se lahko znatno razlikujejo.