MMK - Mjanmarski kjat

Mjanmarski kjat je valuta Mjanmar (Burma). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mjanmarski kjat tečaj MMK v USD. Koda valute za Kyati je MMK, simbol valute pa je K. Spodaj boste našli tečaje Mjanmarski kjat in pretvornik valut.

Obvestilo: MMK stopnje, navedene na XE.com, so uradne menjalne stopnje. Črnomarketske MMK stopnje se lahko znatno razlikujejo.

Statistika Mjanmarski kjat

ImeMjanmarski kjat
SimbolK
Manjša enota1/100 = Pja
Simbol manjše enotePja
Najboljša pretvorba MMKMMK v USD
Najboljši graf MMKGraf MMK v USD

Profil Mjanmarski kjat

BankovciPogosto uporabljeno: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
Centralna bankaCentralna banka Mjanmara
Uporabniki
Mjanmar (Burma)

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789735
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.296
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%