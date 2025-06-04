LUNA - Terra
Koda valute za Terra je LUNA. Spodaj boste našli tečaje Terra in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje LUNA s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.
Terra Informacije
Terra je odprtokodna blockchain platforma za algoritmične stabilne kovance, ki so vezani na tradicionalne fiat valute. Luna, domači žeton blockchain omrežja Terra, je dosegla novo najvišjo vrednost vseh časov v višini 90 $, kar podaljšuje dobičke že štiri zaporedne mesece in kljubuje šibkosti na širšem trgu altkovancev.
Risiki pri uporabi Terre
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih krajev.
Zgodovina Terre
Statistika Terra
|Ime
|Terra
|Manjša enota
|1/100 = N/A
|Simbol manjše enote
|N/A
Zakaj vas zanima LUNA?
