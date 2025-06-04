LUNA - Terra

Terra Informacije

Terra je odprtokodna blockchain platforma za algoritmične stabilne kovance, ki so vezani na tradicionalne fiat valute. Luna, domači žeton blockchain omrežja Terra, je dosegla novo najvišjo vrednost vseh časov v višini 90 $, kar podaljšuje dobičke že štiri zaporedne mesece in kljubuje šibkosti na širšem trgu altkovancev.

Risiki pri uporabi Terre

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih krajev.

Zgodovina Terre

Chainlink je bil ustvarjen leta 2017 s strani Sergeyja Nazarova in Stevea Ellisa, ki sta soavtorja bele knjige, ki uvaja protokol in omrežje Chainlink skupaj s profesorjem Cornell University Ari Juelsom istega leta. Chainlink deluje kot "most" med blockchainom in zunanjimi okolji. Omrežje, ki nudi storitve pametnim pogodbam, je bilo uradno lansirano leta 2019.

Relevantne povezave

Za več informacij vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave.

