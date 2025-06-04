LTC - Litecoin

Informacije o Litecoin

Litecoin je peer-to-peer internetna valuta, ki omogoča takojšnja, skoraj brezplačna plačila komurkoli na svetu. Litecoin je odprtokodno, globalno plačilno omrežje, ki je popolnoma decentralizirano brez kakršnih koli centralnih oblasti. Matematika zagotavlja varnost omrežja in omogoča posameznikom, da nadzorujejo svoje finance. Litecoin ponuja hitrejše čase potrjevanja transakcij in izboljšano učinkovitost shranjevanja v primerjavi z vodilno valuto, ki temelji na matematiki. Z znatno podporo industrije, trgovinsko prostornino in likvidnostjo je Litecoin dokazan medij za trgovanje, ki dopolnjuje Bitcoin.

Riski pri uporabi Litecoina

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih krajev.

Zgodovina Litecoina

Do leta 2011 je bilo rudarjenje Bitcoina večinoma opravljeno z GPU-ji. To je povzročilo skrb pri nekaterih uporabnikih, da je rudarjenje zdaj imelo visoko oviro za vstop in da so postali CPU viri zastareli in brez vrednosti za rudarjenje. Z uporabo kode iz Bitcoina je bila ustvarjena nova alternativna valuta, imenovana Tenebrix (TBX). Tenebrix je zamenjal kroge SHA-256 v Bitcoinovem algoritmu rudarjenja s funkcijo scrypt, ki je bila posebej zasnovana leta 2009, da bi bila draga za pospeševanje s FPGA ali ASIC čipi. To bi omogočilo, da bi bil Tenebrix "GPU-odporen" in izkoristil razpoložljive CPU vire od rudarjev Bitcoina. Sam Tenebrix je bil naslednji projekt prejšnje kriptovalute, ki je zamenjala Bitcoinov načrt izdaje z nenehnim blokovnim nagradnim sistemom (s tem pa ustvarila neomejeno ponudbo denarja). Vendar so razvijalci vključili klavzulo v kodo, ki bi jim omogočila, da si prisvojijo 7,7 milijona TBX brez stroškov, kar je bilo kritizirano s strani uporabnikov. Da bi to rešili, je Charlie Lee, zaposleni pri Googlu, ki je kasneje postal inženirski direktor pri Coinbase, ustvaril alternativno različico Tenebrixa, imenovano Fairbrix (FBX). Litecoin podeduje algoritem rudarjenja scrypt iz Fairbrixa, vendar se vrača k omejeni ponudbi denarja Bitcoina, z drugimi spremembami. Lee je izdal Litecoin preko odprtokodnega odjemalca na GitHubu 7. oktobra 2011. Omrežje Litecoin je zaživelo 13. oktobra 2011.

Povezani linki

