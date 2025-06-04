  1. Domov
LRD - Liberijski dolar

Liberijski dolar je valuta Liberija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Liberijski dolar tečaj LRD v USD. Koda valute za Dolarji je LRD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Liberijski dolar in pretvornik valut.

Statistika Liberijski dolar

ImeLiberijski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba LRDLRD v USD
Najboljši graf LRDGraf LRD v USD

Profil Liberijski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BankovciPogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100
Centralna bankaCentralna banka Liberije
Uporabniki
Liberija

