LRD - Liberijski dolar
Liberijski dolar je valuta Liberija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Liberijski dolar tečaj LRD v USD. Koda valute za Dolarji je LRD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Liberijski dolar in pretvornik valut.
Statistika Liberijski dolar
|Ime
|Liberijski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba LRD
|LRD v USD
|Najboljši graf LRD
|Graf LRD v USD
Profil Liberijski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100
|Centralna banka
|Centralna banka Liberije
|Uporabniki
Liberija
