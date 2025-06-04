LINK - Chainlink

Informacije o Chainlinku

Chainlink močno širi zmožnosti pametnih pogodb z omogočanjem dostopa do podatkov iz resničnega sveta in izven verige, pri čemer ohranja varnost in zanesljivost, ki sta inherentni tehnologiji veriženja blokov.

Riski pri uporabi Chainlinka

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih krajev.

Zgodovina Chainlinka

Chainlink je bil ustvarjen leta 2017 s strani Sergeyja Nazarova in Stevea Ellisa, ki sta soavtorja bele knjige, ki je predstavila protokol in omrežje Chainlink v sodelovanju s profesorjem Cornellove univerze Ari Juelsom istega leta. Chainlink deluje kot ""most"" med verigo blokov in okolji izven verige. Omrežje, ki služi pametnim pogodbam, je bilo uradno lansirano leta 2019.

Povezani linki

Za več informacij vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave.

