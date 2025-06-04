IQD - Iraški dinar

Med britansko okupacijo v prvi svetovni vojni je bil indijski rupija uveden kot prva uradna valuta Iraka. Leta 1932 je iraški dinar zamenjal rupijo po tečaju 1 dinar za 11 rupij in je bil vezan na britansko funto do leta 1959. Nato je bila vezava spremenjena na ameriški dolar po tečaju 1 IQD za 2,8 USD. Po zalivski vojni leta 1991 prejšnja švicarska tiskarska tehnologija ni bila na voljo, kar je povzročilo, da so bile nove bankovce slabše kakovosti. Prejšnje različice iraškega dinarja so začeli imenovati švicarski dinarji. Zaradi pretiranega tiskanja nove izdaje s strani vlade se je dinar hitro devalvirao. Nove dinarske kovance in bankovce so izdali leta 2003, da bi zamenjali stare Sadamove bankovce in ustvarili enotno valuto.

Leta 2010 je Centralna banka Iraka napovedala svoje načrte za redenominacijo iraškega dinarja, da bi olajšala gotovinske transakcije. Namen bi bil odstraniti tri ničle z nominalne vrednosti bankovcev; dejanska vrednost dinarja pa bi ostala nespremenjena. Čeprav je bilo v napovedi navedeno, da bo sprememba izvedena do konca leta 2010, do redenominacije ni prišlo. Kot je navedla Centralna banka Iraka, je njihov mandat "zagotoviti stabilnost domačih cen in spodbujati stabilen konkurenčen trg temelječi finančni sistem." Za več informacij o redenominaciji preberite "Irak načrtuje redenominacijo valute."