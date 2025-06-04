  1. Domov
ETH - Ethereum

Ethereum je decentraliziran sistem odprtokodne blockchain, ki ima svojo kriptovaluto, Ether.Koda valute za Ethereum je ETH, simbol valute pa je Ξ. Spodaj boste našli tečaje Ethereum in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje ETH s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.

Informacije o Ethereumu
Ethereum je odprt dostop do digitalnega denarja in storitev, prijaznih do podatkov, za vsakogar – ne glede na vašo ozadje ali lokacijo. To je tehnologija, ki jo je zgradila skupnost, za kriptovaluto ether (ETH) in tisoče aplikacij, ki jih lahko danes uporabljate.

Risiki pri uporabi Ethereuma
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je vodilo do obsežnih kraž.

Zgodovina Ethereuma
Več prototipov z oznako kodnih imen Ethereuma je bilo razvito v 18 mesecih v letih 2014 in 2015 s strani Fundacije Ethereum kot del njihove serije dokazov koncepta. "Olimpijski" je bil zadnji prototip in javna beta predizdaja. Olimpijska mreža je uporabnikom ponudila nagrado za napake v višini 25.000 Ether za stresno testiranje meja Ethereum blockchaina. Julija 2015 je "Frontier" označil uradni zagon platforme Ethereum, ko je Ethereum ustvaril svoj "genetski blok."

Povezani povezave
Za več informacij vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave.

Statistika Ethereum

ImeEthereum
Manjša enota1/1000000000000000000 = Wei
Simbol manjše enoteWei

