DOT - Polkadot

Informacije o Polkadotu

Parachains so napredne, naslednje generacije blockchaini prve plasti, ki presegajo omejitve tradicionalnih omrežij. Specializirani in medsebojno povezani, parachains sestavljajo raznolik ekosistem neodvisnih platform, skupnosti in gospodarstev, ki izboljšujejo način, kako se povezujemo na spletu.

Risiki pri uporabi Polkadota

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Zabeleženi so bili incidenti, ko so hekerji kompromitirali spletne kripto denarnice, kar je privedlo do obsežnih krajev.

Zgodovina Polkadota

Genesis blok omrežja Polkadot je bil lansiran 26. maja 2020 kot omrežje Proof of Authority (PoA), z upravljanjem, ki ga nadzira en sam Sudo (super-uporabniški) račun. V tem času so se validatorji začeli pridruževati omrežju in signalizirati svojo namero, da sodelujejo v konsenzu. Omrežje se je razvilo v omrežje Proof of Stake (PoS) 18. junija 2020. S tem, ko je veriga zaščitena s decentralizirano skupnostjo validatorjev, je bil modul Sudo odstranjen 20. julija 2020, kar je preusmerilo upravljanje verige v roke imetnikov žetonov (DOT). To je trenutek, ko je Polkadot postal decentraliziran.

