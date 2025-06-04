BTC - Bitcoin

Informacije o Bitcoinu

Bitcoin je decentralizirana virtualna valuta. Ta valuta se izmenjuje digitalno in jo upravlja omrežje peer-to-peer, namesto centralne banke ali oblasti. Dobava Bitcoinov je avtomatizirana in se sprošča na rudarjenje strežnikov; z omejitvijo 21 milijonov Bitcoinov, ki naj bi jih dosegli do leta 2140. Vsak Bitcoin je kos kode, ki ima svoj dnevnik transakcij s časovnimi žigi. Kovanci so shranjeni v virtualnem denarnem lastniku in jih je mogoče prenesti in zamenjati za blago in storitve. Transakcije so javne in čeprav so razmeroma anonimne, je mogoče slediti identitetam nazaj do resničnih posameznikov. Poteka razprava o tem, ali naj se Bitcoin obravnava kot valuta, blago ali hibrid obeh.

Riski pri uporabi Bitcoinov

Bitcoini so povezani z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitni, niso preizkušeni skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni Bitcoin denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je vodilo do kraje Bitcoinov.

Zgodovina Bitcoina

Bitcoin je bil uveden leta 2009, ustvaril pa ga je razvijalec ali skupina razvijalcev pod psevdonimom Satoshi Nakamoto. Sprva je bila vrednost valute določena s strani uporabnikov na forumih, dokler ni bila ustanovljena prva menjalnica. Znana je kot "kripto-valuta"; kar pomeni, da so denar in transakcije zaščiteni in nadzorovani preko šifriranih gesel. Od svoje uvedbe so Bitcoini pridobili zagon po vsem svetu, z več kot 1.000 trgovci, ki sprejemajo to valuto.

