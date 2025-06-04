BCH - Bitcoin Cash
Koda valute za Bitcoin Cash je BCH, simbol valute pa je Ƀ. Spodaj boste našli tečaje Bitcoin Cash in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje BCH s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.
Informacije o Bitcoin Cash
Bitcoin Cash je omrežje brez dovoljenj, odprto omrežje. Omogoča vam, da se povežete s svojimi sočloveki brez vmešavanja. Je decentralizirano, prostovoljno in neagresivno. Ko se uporaba povečuje, se bodo stari močniki erodirali, medtem ko bodo sveže ideje zacvetele. Morda bo pomagalo privedeti do največje mirne revolucije, kar jih je svet kdaj poznal.
Riziki pri uporabi Bitcoin Cash
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih kraž.
Zgodovina Bitcoin Cash
Leta 2017 sta obstajali dve frakciji podpornikov Bitcoina: tisti, ki so podpirali velike bloke, in tisti, ki so raje imeli majhne bloke. Frakcija Bitcoin Cash podpira uporabo svoje valute kot sredstvo za izmenjavo v trgovini, medtem ko frakcija, ki podpira Bitcoin, vidi primarno uporabo Bitcoina kot shranjevanje vrednosti. Bitcoin Cash se včasih imenuje tudi Bcash.
Statistika Bitcoin Cash
|Ime
|Bitcoin Cash
|Manjša enota
|1/100 = N/A
|Simbol manjše enote
|N/A
Zakaj vas zanima BCH?
