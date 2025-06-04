ADA - Cardano

Informacije o Cardanu

Cardano je blockchain platforma za tiste, ki prinašajo spremembe, inovatorje in vizionarje, z orodji in tehnologijami, potrebnimi za ustvarjanje možnosti za mnoge, pa tudi za redke, in za dosego pozitivnih globalnih sprememb.

Riski pri uporabi Cardana

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je vodilo do obsežnih krajev.

Zgodovina Cardana

Cardano je bil ustanovljen leta 2015 s strani soustanovitelja Ethereuma Charlesa Hoskinsona. Razvoj projekta nadzira in usklajuje Fundacija Cardano, ki ima sedež v Zugu, Švica. To je največja kriptovaluta, ki uporablja blockchain s sistemom dokazovanja deleža, kar velja za bolj okolju prijazno alternativo protokolom dokazovanja dela.

Povezani linki

