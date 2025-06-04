ADA - Cardano
Koda valute za Cardano je ADA, simbol valute pa je ₳. Spodaj boste našli tečaje Cardano in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje ADA s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.
ADA
Informacije o Cardanu
Cardano je blockchain platforma za tiste, ki prinašajo spremembe, inovatorje in vizionarje, z orodji in tehnologijami, potrebnimi za ustvarjanje možnosti za mnoge, pa tudi za redke, in za dosego pozitivnih globalnih sprememb.
Riski pri uporabi Cardana
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je vodilo do obsežnih krajev.
Zgodovina Cardana
Cardano je bil ustanovljen leta 2015 s strani soustanovitelja Ethereuma Charlesa Hoskinsona. Razvoj projekta nadzira in usklajuje Fundacija Cardano, ki ima sedež v Zugu, Švica. To je največja kriptovaluta, ki uporablja blockchain s sistemom dokazovanja deleža, kar velja za bolj okolju prijazno alternativo protokolom dokazovanja dela.
Povezani linki
Za več informacij vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave.
Statistika Cardano
|Ime
|Cardano
|Manjša enota
|1/1000000 = Lovelace
|Simbol manjše enote
|Lovelace
Zakaj vas zanima ADA?
Želim...Pridobiti API za podatke o valuti ADA za moje podjetje