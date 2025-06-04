  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. ADA

ada
ADA - Cardano

Koda valute za Cardano je ADA, simbol valute pa je ₳. Spodaj boste našli tečaje Cardano in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje ADA s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.

ADA

Izberite valuto

ada
ADACardano

Informacije o Cardanu
Cardano je blockchain platforma za tiste, ki prinašajo spremembe, inovatorje in vizionarje, z orodji in tehnologijami, potrebnimi za ustvarjanje možnosti za mnoge, pa tudi za redke, in za dosego pozitivnih globalnih sprememb.

Riski pri uporabi Cardana
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je vodilo do obsežnih krajev.

Zgodovina Cardana
Cardano je bil ustanovljen leta 2015 s strani soustanovitelja Ethereuma Charlesa Hoskinsona. Razvoj projekta nadzira in usklajuje Fundacija Cardano, ki ima sedež v Zugu, Švica. To je največja kriptovaluta, ki uporablja blockchain s sistemom dokazovanja deleža, kar velja za bolj okolju prijazno alternativo protokolom dokazovanja dela.

Povezani linki
Za več informacij vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave.

Statistika Cardano

ImeCardano
Manjša enota1/1000000 = Lovelace
Simbol manjše enoteLovelace

Zakaj vas zanima ADA?

Želim...

Pridobiti API za podatke o valuti ADA za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17786
GBP / EUR1.14674
USD / JPY156.405
GBP / USD1.35069
USD / CHF0.788817
USD / CAD1.36581
EUR / JPY184.222
AUD / USD0.671479

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%