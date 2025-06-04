TOP - Tongas paanga
Tongas paanga ir Tonga valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tongas paanga maiņas kurss ir TOP uz USD kurss. Valūtas kods Pa'anga ir TOP, un valūtas simbols ir T$. Zemāk atradīsiet Tongas paanga kursus un valūtas konvertētāju.
Tongas paanga statistika
|Nosaukums
|Tongas paanga
|Simbols
|T$
|Mazākā vienība
|1/100 = Seniti
|Mazākās vienības simbols
|Seniti
|Populārākā TOP konvertācija
|TOP uz USD
|Populārākā TOP diagramma
|TOP uz USD diagramma
Tongas paanga profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Centrālā banka
|Tonga Nacionālā Rezervju banka
|Lietotāji
Tonga
Tonga
Kāpēc jūs interesē TOP?
