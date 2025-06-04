  1. Sākums
TOP - Tongas paanga

Tongas paanga ir Tonga valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tongas paanga maiņas kurss ir TOP uz USD kurss. Valūtas kods Pa'anga ir TOP, un valūtas simbols ir T$. Zemāk atradīsiet Tongas paanga kursus un valūtas konvertētāju.

Tongas paanga statistika

NosaukumsTongas paanga
SimbolsT$
Mazākā vienība1/100 = Seniti
Mazākās vienības simbolsSeniti
Populārākā TOP konvertācijaTOP uz USD
Populārākā TOP diagrammaTOP uz USD diagramma

Tongas paanga profils

MonētasBieži izmantots: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Centrālā bankaTonga Nacionālā Rezervju banka
Lietotāji
Tonga

