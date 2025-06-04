  1. Avaleht
QAR - Katari riaal

Katari riaal on Katar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Katari riaal vahetuskurss on QAR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on QAR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Katari riaal kursid ja valuutakonverteri.

Katari riaal statistika

NimiKatari riaal
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Dirham
Väiksema ühiku sümbolDirham
Populaarseim QAR konverteerimineQAR kuni USD
Populaarseim QAR graafikQAR kuni USD graafik

Katari riaal profiil

MündidSageli kasutatud: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
PangatähedSageli kasutatud: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
KeskpankKatar Keskpank
Kasutajad
Katar

