QAR - Katari riaal
Katari riaal on Katar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Katari riaal vahetuskurss on QAR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on QAR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Katari riaal kursid ja valuutakonverteri.
Katari riaal statistika
|Nimi
|Katari riaal
|Sümbol
|﷼
|Väiksem ühik
|1/100 = Dirham
|Väiksema ühiku sümbol
|Dirham
|Populaarseim QAR konverteerimine
|QAR kuni USD
|Populaarseim QAR graafik
|QAR kuni USD graafik
Katari riaal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Keskpank
|Katar Keskpank
|Kasutajad
Katar
Miks olete huvitatud QAR-st?
