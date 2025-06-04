QAR - Katari riaal

Katari riaal on Katar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Katari riaal vahetuskurss on QAR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on QAR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Katari riaal kursid ja valuutakonverteri.