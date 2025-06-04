LTC - Litecoin

Litecoini teave

Litecoin on peer-to-peer Interneti valuuta, mis võimaldab koheseid, peaaegu nullkulusid makseid igale maailmas. Litecoin on avatud lähtekoodiga, globaalne maksevõrk, mis on täielikult detsentraliseeritud ilma kesksete ametiasutusteta. Matemaatika tagab võrgu turvalisuse ja annab inimestele võimaluse oma rahandust kontrollida. Litecoini tehingute kinnitamise ajad on kiiremad ja salvestamise efektiivsus parem kui juhtivatel matemaatikapõhistel valuutadel. Olulise tööstuse toe, kaubanduse mahu ja likviidsusega on Litecoin tõestatud kaubanduse vahend, mis täiendab Bitcoini.

Litecoini kasutamise riskid

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Litecoini ajalugu

2011. aastaks tehti Bitcoini kaevandamine peamiselt GPU-de abil. See tekitas mure mõnede kasutajate seas, et kaevandamine on nüüd kõrge sisenemisbarjääriga ja et CPU ressursid muutuvad kaevandamiseks aegunuks ja väärtusetuks. Bitcoini koodist kasutades loodi uus alternatiivne valuuta nimega Tenebrix (TBX). Tenebrix asendas Bitcoini kaevandamisalgoritmi SHA-256 ringid scrypt-funktsiooniga, mis oli spetsiaalselt loodud 2009. aastal, et olla kallis kiirendada FPGA või ASIC kiipidega. See oleks võimaldanud Tenebrixil olla "GPU-kindel" ja kasutada Bitcoini kaevurite saadaval olevaid CPU ressursse. Tenebrix ise oli eelneva krüptovaluuta järglane, mis asendas Bitcoini väljalaskekava pideva plokipreemia (luues seega piiramatud rahavarud). Kuid arendajad lisasid koodi klausli, mis võimaldas neil nõuda 7,7 miljonit TBX enda jaoks tasuta, mis tekitas kasutajate seas kriitikat. Sellele vastamiseks lõi Charlie Lee, Google'i töötaja, kes hiljem sai Coinbase'i inseneridirektoriks, Tenebrixi alternatiivse versiooni nimega Fairbrix (FBX). Litecoin pärib Fairbrixilt scrypt kaevandamisalgoritmi, kuid naaseb Bitcoini piiratud rahavarude juurde, koos teiste muudatustega. Lee vabastas Litecoini avatud lähtekoodiga kliendi GitHubis 7. oktoobril 2011. Litecoin võrk käivitati 13. oktoobril 2011.

