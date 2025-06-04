  1. Domov
mop
MOP - Makaška pataka

Makaška pataka je valuta Makau. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Makaška pataka tečaj MOP v USD. Koda valute za Patake je MOP, simbol valute pa je MOP$. Spodaj boste našli tečaje Makaška pataka in pretvornik valut.

Statistika Makaška pataka

ImeMakaška pataka
SimbolMOP$
Manjša enota1/10 = Ho
Simbol manjše enoteHo
Najboljša pretvorba MOPMOP v USD
Najboljši graf MOPGraf MOP v USD

Profil Makaška pataka

KovanciPogosto uporabljeno: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BankovciPogosto uporabljeno: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Uporabniki
Makau

