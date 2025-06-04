MOP - Makaška pataka
Makaška pataka je valuta Makau. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Makaška pataka tečaj MOP v USD. Koda valute za Patake je MOP, simbol valute pa je MOP$. Spodaj boste našli tečaje Makaška pataka in pretvornik valut.
Statistika Makaška pataka
|Ime
|Makaška pataka
|Simbol
|MOP$
|Manjša enota
|1/10 = Ho
|Simbol manjše enote
|Ho
|Najboljša pretvorba MOP
|MOP v USD
|Najboljši graf MOP
|Graf MOP v USD
Profil Makaška pataka
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Uporabniki
Makau
Makau
