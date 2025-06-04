  1. Domov
lyd
LYD - Libijski dinar

Libijski dinar je valuta Libija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Libijski dinar tečaj LYD v USD. Koda valute za Dinarji je LYD, simbol valute pa je LD. Spodaj boste našli tečaje Libijski dinar in pretvornik valut.

Statistika Libijski dinar

ImeLibijski dinar
SimbolLD
Manjša enota1/1000 = Dirham
Simbol manjše enoteDirham
Najboljša pretvorba LYDLYD v USD
Najboljši graf LYDGraf LYD v USD

Profil Libijski dinar

BankovciPogosto uporabljeno: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Centralna bankaCentralna banka Libije
Uporabniki
Libija

