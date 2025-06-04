LYD - Libijski dinar
Libijski dinar je valuta Libija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Libijski dinar tečaj LYD v USD. Koda valute za Dinarji je LYD, simbol valute pa je LD. Spodaj boste našli tečaje Libijski dinar in pretvornik valut.
Statistika Libijski dinar
|Ime
|Libijski dinar
|Simbol
|LD
|Manjša enota
|1/1000 = Dirham
|Simbol manjše enote
|Dirham
|Najboljša pretvorba LYD
|LYD v USD
|Najboljši graf LYD
|Graf LYD v USD
Profil Libijski dinar
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Centralna banka
|Centralna banka Libije
|Uporabniki
Libija
Libija
Zakaj vas zanima LYD?
