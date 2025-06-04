top
TOP - Tongan Pa'anga

Tongan Pa'anga er valutaen til Tonga. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tongan Pa'anga vekslingskursen er TOP til USD kursen. Valutakoden for Tonga Pa'anga er TOP, og valutasymbolet er T$. Nedenfor finner du Tongan Pa'anga kurser og en valutaomregner.

TOPTongansk pa'anga

Tongan Pa'anga statistikk

NavnTongan Pa'anga
SymbolT$
Underenhet1/100 = Seniti
Underenhet symbolSeniti
Topp TOP konverteringTOP til USD
Topp TOP diagramTOP til USD diagram

Tongan Pa'anga profil

MynterFreq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
SentralbankNational Reserve Bank of Tonga
Brukere
Tonga

