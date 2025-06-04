TOP - Tongan Pa'anga
Tongan Pa'anga er valutaen til Tonga. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tongan Pa'anga vekslingskursen er TOP til USD kursen. Valutakoden for Tonga Pa'anga er TOP, og valutasymbolet er T$. Nedenfor finner du Tongan Pa'anga kurser og en valutaomregner.
Tongan Pa'anga statistikk
|Navn
|Tongan Pa'anga
|Symbol
|T$
|Underenhet
|1/100 = Seniti
|Underenhet symbol
|Seniti
|Topp TOP konvertering
|TOP til USD
|Topp TOP diagram
|TOP til USD diagram
Tongan Pa'anga profil
|Mynter
|Freq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Sentralbank
|National Reserve Bank of Tonga
|Brukere
Tonga
Tonga
