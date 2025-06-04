RUB - Russian Ruble
Russian Ruble er valutaen til Russia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Russian Ruble vekslingskursen er RUB til USD kursen. Valutakoden for Russia Ruble er RUB, og valutasymbolet er ₽. Nedenfor finner du Russian Ruble kurser og en valutaomregner.
The Ruble has been the currency of Russia for approximately 500 years; it has been used in various countries throughout its history. There have been different versions of the ruble due to the various changes in the currency's value.
|Years
|Description of the Ruble
|First ruble
|1500s-1921
|
|Second ruble
|1921-1922
|
|Third ruble
|1923-1924
|
|Fourth ruble
|1924-1947
|
|Fifth ruble
|1947-1961
|
|Sixth ruble
|1961-1997
|
|Seventh ruble
|1998-present
|
Russian Ruble statistikk
|Navn
|Russian Ruble
|Symbol
|₽
|Underenhet
|1/100 = kopek
|Underenhet symbol
|к.
|Topp RUB konvertering
|RUB til USD
|Topp RUB diagram
|RUB til USD diagram
Russian Ruble profil
|Mynter
|Freq used: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rarely used: к.1, к.5, ₽10
|Sedler
|Freq used: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rarely used: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Sentralbank
|Bank of Russia
|Brukere
Russia, Tajikistan
Hvorfor er du interessert i RUB?
