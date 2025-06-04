TOP - Tongan Pa'anga
Tongan Pa'anga on Tonga valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tongan Pa'anga -valuuttakurssi on TOP → USD. Tonga Pa'anga ISO-valuuttatunnus on TOP, ja valuuttasymboli on T$. Alta löydät Tongan Pa'anga kurssit ja valuuttalaskurin.
Tongan Pa'anga tilastot
|Nimi
|Tongan Pa'anga
|Symboli
|T$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Seniti
|Pienen yksikön symboli
|Seniti
|Suosituin TOP muunnos
|TOP → USD
|Suosituin TOP kaavio
|TOP → USD kaavio
Tongan Pa'anga profiili
|Kolikot
|Freq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Keskuspankki
|National Reserve Bank of Tonga
|Käyttäjät
Tonga
Tonga
Miksi olet kiinnostunut valuutasta TOP?
