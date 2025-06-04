top
Tongan Pa'anga on Tonga valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tongan Pa'anga -valuuttakurssi on TOP → USD. Tonga Pa'anga ISO-valuuttatunnus on TOP, ja valuuttasymboli on T$. Alta löydät Tongan Pa'anga kurssit ja valuuttalaskurin.

Tongan Pa'anga tilastot

NimiTongan Pa'anga
SymboliT$
Pienin yksikkö1/100 = Seniti
Pienen yksikön symboliSeniti
Suosituin TOP muunnosTOP → USD
Suosituin TOP kaavioTOP → USD kaavio

Tongan Pa'anga profiili

KolikotFreq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
KeskuspankkiNational Reserve Bank of Tonga
Käyttäjät
Tonga

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.462
GBP / USD1.32365
USD / CHF0.804487
USD / CAD1.40434
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651761

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%