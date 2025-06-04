top
TOP - Tongan Pa'anga

Tongan Pa'anga jest walutą Tonga. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tongan Pa'anga jest kurs z TOP na USD. Kod waluty dla Tonga Pa'anga to TOP, a symbolem waluty jest T$. Poniżej znajdziesz kursy Tongan Pa'anga i przelicznik walut.

Wybierz walutę

top
TOPpa'anga tongijska

Statystyki Tongan Pa'anga

NazwaTongan Pa'anga
SymbolT$
Mniejsza jednostka1/100 = Seniti
Symbol mniejszej jednostkiSeniti
Najlepsza konwersja TOPTOP na USD
Najlepszy wykres TOPWykres TOP na USD

Profil Tongan Pa'anga

MonetyFreq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Bank centralnyNational Reserve Bank of Tonga
Użytkownicy
Tonga

Dlaczego interesuje Cię TOP?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące TOPOtrzymywać kursy TOP na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych TOP dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32366
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651835

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%