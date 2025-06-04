Sammenlign valutakursen til Luminor Estonia EUR med CNY

Luminor Bank AS (Estland) Dannet i 2017 ved å kombinere de baltiske operasjonene til store nordiske banker, er Luminor en topp universell bank i Estland med hovedkontor i Tallinn. Den betjener enkeltpersoner og selskaper med kontoer, kort, lån og boliglån, handelstjenester, kontantforvaltning og digital bank, samtidig som den koordinerer på tvers av de baltiske statene. En moderniseringsstrategi og regional skala støtter eksportører, boligeiere og mellomstore selskaper.