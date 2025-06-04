SWIFT/BIC-koder i Costa Rica
Finn riktig SWIFT/BIC-kode for banken din. Søk etter banknavn og by, eller velg blant populære banker i Costa Rica.
Trenger du å finne SWIFT-koden til banken din i Costa Rica?
Trenger du en SWIFT/BIC-kode for å sende eller motta en internasjonal bankoverføring i Costa Rica? Bruk katalogen vår for å finne riktig SWIFT-kode for din bank og spesifikke filial. Enten du overfører penger til Costa Rica eller sender penger til utlandet, er det viktig å ha riktig SWIFT-kode for pålitelige overføringer.
Hvorfor velge Xe for å sende penger til Costa Rica
Bedre priser
Sammenlign oss med banken din og oppdag besparelsene. Våre priser er ofte bedre enn større banker, noe som maksimerer verdien av overføringen din.
Lavere avgifter
Vi viser deg alle gebyrer på forhånd før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for. Våre lavere avgifter betyr mer besparelser for deg.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi forstår at når det gjelder penger, er det timing som teller.
Ofte stilte spørsmål
En SWIFT-kode – også kjent som en BIC (Bank Identifier Code) – er en internasjonal standard for å identifisere banker og finansinstitusjoner. Du trenger riktig SWIFT-kode i Costa Rica for å sende eller motta internasjonale bankoverføringer nøyaktig og sikkert.
Du finner riktig SWIFT-kode for banken din i Costa Rica ved å søke på denne siden med banknavn, by eller filial. Du kan også sjekke kontoutskriften din eller kontakte din lokale filial.
Noen banker i Costa Rica bruker én SWIFT-kode for alle filialer, mens andre har filialspesifikke koder. Det er best å bekrefte med banken din for å unngå forsinkelser eller feil i den internasjonale overføringen.
Bruk av feil SWIFT-kode for en bank i Costa Rica kan føre til at betalingen din blir forsinket, avvist eller sendt til feil konto. Dobbeltsjekk alltid koden med banken din før du overfører penger.
Nei, en SWIFT-kode identifiserer banken, mens et IBAN (internasjonalt bankkontonummer) identifiserer den enkelte konto. Ikke alle banker i Costa Rica bruker IBAN-numre, men begge kan være påkrevd for visse overføringer, spesielt i Europa eller Midtøsten.
Du kan validere SWIFT-koder i Costa Rica ved å:
Sjekker med banken din
Søk i SWIFT-kataloger på nett (som denne)
Leter etter koden på kontoutskriften din
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.
Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.
Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.
Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.