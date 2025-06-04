Ecobank Cabo Verde SWIFT-kode i Cape Verde

Hoved-SWIFT-koden for Ecobank Cabo Verde i Cape Verde er ECOCCVCVXXX. Denne koden identifiserer bankens hovedkontor for internasjonale betalinger i Cape Verde og brukes ofte når en filialspesifikk kode ikke er nødvendig eller tilgjengelig. Hvis du sender penger til en konto hos Ecobank Cabo Verde i Cape Verde, og mottakeren ikke har oppgitt en lokal SWIFT-kode for filialen, er bruk av ECOCCVCVXXX vanligvis et trygt og pålitelig alternativ.