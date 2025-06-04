Kapital Bank SWIFT-kode i Azerbaijan

Ansvarsfraskrivelse

SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.

Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.

Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.

Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.

Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.