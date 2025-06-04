Bendigo Bank SWIFT-kode i Australia
SWIFT/BIC-koden for Bendigo Bank BENDAU3BXXX. Bendigo Bank kan imidlertid bruke forskjellige SWIFT/BIC-koder avhengig av tjenesten eller filialen. Hvis du er usikker på hvilken du skal bruke, kan du bekrefte med mottakeren eller kontakte Bendigo Bank direkte.
BENDAU3BXXX
Banknavn
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
SWIFT-kode
BENDAU3BXXX
Adresse
FLOOR 1, BENDIGO CENTRE, BATH LANE
By
BENDIGO
Land
AUSTRALIA
Dette er hovedkoden SWIFT/BIC-koden for Bendigo Bank i Australia
Lokale filialer
Nedenfor finner du de lokale filialene for Bendigo Bank i Australia.
Om BENDAU3BXXX
Hoved-SWIFT-koden for Bendigo Bank i Australia er BENDAU3BXXX. Denne koden identifiserer bankens hovedkontor for internasjonale betalinger i Australia og brukes ofte når en filialspesifikk kode ikke er nødvendig eller tilgjengelig. Hvis du sender penger til en konto hos Bendigo Bank i Australia, og mottakeren ikke har oppgitt en lokal SWIFT-kode for filialen, er bruk av BENDAU3BXXX vanligvis et trygt og pålitelig alternativ.
Bruker BENDAU3BXXX
Du kan bruke Bendigo Banksin hoved-SWIFT/BIC-kode BENDAU3BXXX når:
Sender en internasjonal pengeoverføring til Bendigo Bank i Australia
Mottakeren har ikke oppgitt en filialspesifikk SWIFT/BIC-kode
Bendigo Bank behandler betalingen sentralt gjennom sitt hovedkontor
Du ønsker å bruke en allment akseptert standard SWIFT/BIC-kode
Ofte stilte spørsmål
Hovedkontorets SWIFT-kode for Bendigo Bank er BENDAU3BXXX. Denne koden brukes ofte for internasjonale bankoverføringer til bankens Bendigo . Den identifiserer Bendigo Bank i SWIFT-nettverket, og bidrar til å sikre at midlene sendes til riktig finansinstitusjon.
Hvis du ikke kjenner SWIFT-koden til din lokale filial, kan du vanligvis bruke hovedkontorets SWIFT-kode (BENDAU3BXXX) for å motta internasjonale betalinger. Det er imidlertid best å bekrefte med banken din for å unngå potensielle forsinkelser. Du kan finne riktig kode ved å sjekke nettbanken din, kontakte kundeservice eller se på en nylig kontoutskrift.
Ja, det er vanligvis trygt å bruke hovedkontorets SWIFT-kode (BENDAU3BXXX) for å motta internasjonale betalinger – spesielt hvis din lokale filial ikke har en egen kode. Bendigo Bank vil fortsatt kunne overføre pengene til kontoen din ved å bruke hele kontonummeret ditt og andre identifiserende detaljer. Når det er sagt, bør du alltid bekrefte denne tilnærmingen med banken din, spesielt for store transaksjoner.
For å finne riktig SWIFT-kode for din spesifikke Bendigo Bank -filial, har du noen alternativer:
Bruk vår SWIFT-kodesøker for filialer – den enkleste måten å sjekke om filialen din har en unik SWIFT-kode, eller om du bør bruke hovedkontorkoden (BENDAU3BXXX).
Logg inn på din Bendigo Bank nettbankplattform og se gjennom instruksjonene for bankoverføring.
Kontakt din lokale filial eller ring kundeservice hos Bendigo Bank .
Se på en nylig kontoutskrift eller sjekkhefte, som kan inneholde informasjon om internasjonale betalingsmåter.
Hvis filialen din ikke har en unik SWIFT-kode, kan du vanligvis bruke BENDAU3BXXX.
Hvis du skriver inn feil SWIFT-kode:
Betalingen din kan bli forsinket eller avvist.
Midlene kan bli sendt til feil finansinstitusjon, og det kan ta tid å inndrive dem.
Noen banker kan kreve et gebyr for returnerte eller feilsendte betalinger.
For å unngå dette, bør du alltid dobbeltsjekke SWIFT-koden og kontoinformasjonen før du sender en overføring.
I de fleste tilfeller trenger du en SWIFT-kode for å motta internasjonale betalinger, da den identifiserer mottakerbanken og sikrer riktig ruting. Avhengig av land og overføringsmetode kan avsenderen også trenge ytterligere detaljer som kontonummer, rutingsnummer eller IBAN.
Ja, Bendigo Bank har vanligvis en SWIFT-kode for hovedkontoret (BENDAU3BXXX) samt filialspesifikke SWIFT-koder for bestemte steder. Hvis du finner SWIFT-koden til din lokale filial, er det best å bruke den for å sikre mest mulig nøyaktig ruting. Hvis filialen din ikke har en unik kode, eller du er usikker, er det vanligvis akseptabelt å bruke hovedkoden for å motta internasjonale betalinger.
BENDAU3BXXX er standard SWIFT-koden som brukes for hovedkontoret til Bendigo Bank Bendigo . Andre Bendigo Bank enheter – som filialer i forskjellige land eller forretningsenheter – kan ha sine egne SWIFT-koder, spesielt for bedrifts- eller investeringsbankvirksomhet. Forskjellen ligger i stedet eller forretningsformålet, men for de fleste personlige og små bedriftsoverføringer til Australia er BENDAU3BXXX den riktige og tilstrekkelige koden.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.
Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.
Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.
Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.