En SWIFT-kode er en unik identifikator som brukes til å gjenkjenne banker og finansinstitusjoner over hele verden for internasjonale pengeoverføringer. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Disse kodene bidrar til å sikre at betalinger blir sendt til riktig bank og land. En typisk SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og inneholder informasjon om banken, landet, lokasjonen og noen ganger en spesifikk filial.