Banker bruker ofte forskjellige rutingsnumre for ACH, overføringer og sjekker. Nummeret som er trykt på sjekkene dine, er kanskje ikke det du trenger for en ACH-overføring eller AvtaleGiro. Hvis du er usikker, kan du kontakte banken din eller bruke vårt søk etter rutenummer for å finne riktig nummer. Bruk av feil nummer kan føre til forsinkelser eller returer.