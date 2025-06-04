Validering av rutenummer
Lim inn et 9-sifret rutingsnummer for å bekrefte at det er gyldig før du sender en betaling.
Beskytt betalingen din med nøyaktighet
Å bruke riktig rutingsnummer beskytter betalingen din mot forsinkelser, gebyrer og feilsendte midler. I USA kan banker bruke forskjellige rutingsnumre for ACH og overføringer, og noen store banker bruker statsspesifikke numre. Hvis du skriver inn feil skjema, kan overføringen bli avvist eller lagt til feil operasjonskø.
Rutingsnummerformat
Hvert amerikansk rutingsnummer (ABA/RTN) er 9 sifre langt:
Region / føderalt distrikt (AAAA): Identifiserer det føderale distriktet og behandlingsområdet for banken din.
ABA-institusjonsidentifikator (BBBB): Identifiserer din spesifikke bank i det distriktet, som en bank-ID.
Kontrollsiffer (C): Et siste «matematisk kontrollsiffer» som hjelper med å fange opp skrivefeil eller feil inntasting.
Eksempel på et rutingsnummer
Velge riktig rutenummer
Banker bruker ofte forskjellige rutingsnumre for ACH, overføringer og sjekker. Nummeret som er trykt på sjekkene dine, er kanskje ikke det du trenger for en ACH-overføring eller AvtaleGiro. Hvis du er usikker, kan du kontakte banken din eller bruke vårt søk etter rutenummer for å finne riktig nummer. Bruk av feil nummer kan føre til forsinkelser eller returer.
Vanlige feil
Rutingsnumre mislykkes oftest på grunn av et feilstavet siffer, en uoverensstemmelse i sjekksum, bruk av et ACH-nummer når et banknummer er nødvendig (eller omvendt), statsspesifikke variasjoner hos store banker, fusjonsrelaterte endringer eller enkel formatering som mellomrom og bindestreker. Selv mindre feil kan føre til at du blir forsinket med de daglige fristene og legge til flere dager i en overføring. Å bruke riktig rutingsnummer forhindrer returer, forsinkelser og feilsendte midler.
Rutingsnumre kontra SWIFT/BIC-koder kontra IBAN-er
For betalinger avhenger detaljene du trenger av hvor pengene går.
Rutingsnumre (kun USA)
En 9-sifret kode for amerikanske banker som ruter betalinger, inkludert direkte innskudd, bankoverføringer og sjekker, på en sikker måte.
SWIFT/BIC-koder (internasjonale)
En kode på 8–11 tegn for ikke-amerikanske land banker som ruter internasjonale betalinger til riktig sted på en trygg måte.
IBAN (internasjonalt kontonummer)
Et landsspesifikt kontonummer som brukes utenfor USA for å rute betalinger til riktig konto i utlandet.
Vanlige spørsmål om validering av rutenummer
Et rutingsnummer – også kalt et ABA-rutingsnummer – identifiserer en amerikansk bank eller kredittforening for innenlandske betalinger. Den er ni sifre lang og kreves, sammen med kontonummeret ditt, for å behandle ACH-overføringer og mange innenlandske bankoverføringer.
Nei. Et rutingsnummer identifiserer banken, mens et kontonummer identifiserer din spesifikke konto i den banken. Du trenger vanligvis begge for å sette opp en betaling.
Noen institusjoner bruker ett rutingsnummer for ACH-overføringer og et separat nummer for innenlandske ledninger fordi betalingene behandles på forskjellige nettverk. Bruk alltid nummeret banken din oppgir for betalingstypen.
Store banker tildeler ofte statsspesifikke eller regionspesifikke rutingsnumre for å rute ACH-transaksjoner effektivt. Sjekk at nummeret i bankappen eller på kontoutskriften samsvarer med staten og kontotypen din.
Se i bankens mobilapp under «Kontodetaljer», på kontoutskriften eller på en papirsjekk (rutingnummeret er de ni første sifrene på MICR-linjen). Hvis banken din oppgir separate ACH- og banknumre, velg det som samsvarer med betalingen din.
Nei. Rutingsnumre er for innenlandsbetalinger i USA. For internasjonale overføringer bruker du vanligvis SWIFT/BIC og, der det er aktuelt, IBAN eller et lokalt kontoformat. Xe støtter SWIFT/BIC-oppslag og internasjonale betalinger.
Betalinger kan bli returnert, forsinket etter daglige frister eller feilrutet. Å bruke riktig rutingsnummer hjelper deg med å unngå returer, gebyrer og behandlingsforsinkelser.
Ansvarsfraskrivelse
Rutingsnumrene, banknavnene, adressene og andre detaljer som vises her, er kun ment som generell informasjon. Selv om vi jobber for å holde denne siden nøyaktig, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller fri for feil. Finansinstitusjoner kan endre opplysningene sine uten varsel.
Xe gir ingen garantier om den juridiske statusen, lisensen eller den operasjonelle integriteten til noen av de oppførte bankene eller mellomleddene. Inkludering utgjør ikke godkjenning eller bekreftelse.
Enhver overføring eller avgjørelse du tar basert på denne informasjonen er på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene eller av samhandling med tredjeparter som det refereres til her.
Bekreft alltid alle detaljer direkte med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter en transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk. Deler av denne siden kan vises på andre språk, men den juridiske ansvarsfraskrivelsen er fortsatt på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.