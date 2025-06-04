Hva er et rutenummer?
Et rutingsnummer er en 9-sifret kode som identifiserer en amerikansk bank eller kredittforening. Også kalt et ABA-nummer eller routing transit number (RTN), sender det ACH-overføringer, innenlandske bankbetalinger og sjekkbehandling til riktig institusjon og sted. Bruk alltid riktig rutenummer for å unngå forsinkede overføringer.
Rutingsnummerformat
Hvert amerikansk rutingsnummer (ABA/RTN) er 9 sifre langt:
Region / føderalt distrikt (AAAA): Identifiserer det føderale distriktet og behandlingsområdet for banken din.
ABA-institusjonsidentifikator (BBBB): Identifiserer din spesifikke bank i det distriktet, som en bank-ID.
Kontrollsiffer (C): Et siste «matematisk kontrollsiffer» som hjelper med å fange opp skrivefeil eller feil inntasting.
Eksempel på et rutingsnummer
Totalt
Rutingsnummer kontra kontonummer
Disse tallene fungerer sammen, men gjør forskjellige jobber. Rutingsnummeret ditt er en 9-sifret kode som identifiserer banken din og ruter ACH-betalinger, innenlandske overføringer og sjekker. Kontonummeret ditt er en 8–12-sifret kode for din individuelle konto. Du finner begge deler på en papirsjekk – rutingsnummeret kommer først nederst til venstre, etterfulgt av kontonummeret.
Rutingsnumre kontra SWIFT/BIC-koder kontra IBAN-er
For betalinger avhenger detaljene du trenger av hvor pengene går.
Rutingsnumre (kun USA)
En 9-sifret kode for amerikanske banker som ruter betalinger, inkludert direkte innskudd, bankoverføringer og sjekker, på en sikker måte.
SWIFT/BIC-koder (internasjonale)
En kode på 8–11 tegn for ikke-amerikanske land banker som ruter internasjonale betalinger til riktig sted på en trygg måte.
IBAN (internasjonalt kontonummer)
Et landsspesifikt kontonummer som brukes utenfor USA for å rute betalinger til riktig konto i utlandet.
Vanlige spørsmål
Et rutingsnummer (ABA) er en ni-sifret kode som identifiserer en amerikansk bank eller kredittforening for innenlandske betalinger som ACH-overføringer og bankoverføringer.
Ikke alltid. Noen banker bruker ett rutingsnummer for ACH og et annet for innenlandske overføringer. Bruk nummeret banken din oppgir for betalingstypen din.
Nei. Rutingsnumre er for innenlandsbetalinger i USA. For internasjonale overføringer, bruk SWIFT/BIC og, der det er aktuelt, IBAN eller lokalt kontoformat.
Betalinger kan bli returnert eller forsinket, spesielt hvis du går glipp av daglige frister. Bekreft alltid riktig nummer for ACH eller bankoverføring før sending.
Ansvarsfraskrivelse
Rutingsnumrene, banknavnene, adressene og andre detaljer som vises her, er kun ment som generell informasjon. Selv om vi jobber for å holde denne siden nøyaktig, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller fri for feil. Finansinstitusjoner kan endre opplysningene sine uten varsel.
Xe gir ingen garantier om den juridiske statusen, lisensen eller den operasjonelle integriteten til noen av de oppførte bankene eller mellomleddene. Inkludering utgjør ikke godkjenning eller bekreftelse.
Enhver overføring eller avgjørelse du tar basert på denne informasjonen er på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene eller av samhandling med tredjeparter som det refereres til her.
Bekreft alltid alle detaljer direkte med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter en transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk. Deler av denne siden kan vises på andre språk, men den juridiske ansvarsfraskrivelsen er fortsatt på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.