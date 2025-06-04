Oppslag av ABA-rutingsnummer
Slå opp og bekreft amerikanske bankrutingsnumre (ABA) for ACH, overføringer og sjekker. Søk etter bank eller lim inn en 9-sifret kode for å sjekke rutenummerdetaljene før du sender.
Hva er et rutenummer?
Et rutingsnummer er en 9-sifret kode som identifiserer en amerikansk bank eller kredittforening. Også kalt et ABA-nummer eller routing transit number (RTN), sender det ACH-overføringer, innenlandske bankbetalinger og sjekkbehandling til riktig institusjon og sted. Bruk alltid riktig rutenummer for å unngå forsinkede overføringer.
Rutingsnummerformat
Hvert amerikansk rutingsnummer (ABA/RTN) er 9 sifre langt:
Region / føderalt distrikt (AAAA): Identifiserer det føderale distriktet og behandlingsområdet for banken din.
ABA-institusjonsidentifikator (BBBB): Identifiserer din spesifikke bank i det distriktet, som en bank-ID.
Kontrollsiffer (C): Et siste «matematisk kontrollsiffer» som hjelper med å fange opp skrivefeil eller feil inntasting.
Eksempel på et rutingsnummer
Hvor er rutingsnummeret på en sjekk?
Du finner rutingsnummeret ditt nederst til venstre på sjekken. Det er de første ni sifrene i tallraden nederst, etterfulgt av kontonummeret ditt og deretter sjekknummeret.
Totalt
Trenger du å sende penger internasjonalt?
Internasjonale pengeoverføringer med tradisjonelle banker kan være dyre på grunn av lave renter og ekstra gebyrer. Xe hjelper deg med å spare med konkurransedyktige priser og lave, transparente gebyrer. Send penger til over 190 land i over 130 valutaer, se totalprisen på forhånd, få et pålitelig leveringsestimat og spor overføringen fra start til slutt.
Finn rutingsnummeret til banken din
Klikk på banken din for å se de riktige amerikanske rutingsnumrene for ACH, bankoverføring og sjekker, med detaljer etter stat og kontotype. Ser du ikke din? Gå til søk etter bank for å bla gjennom en utvidet liste.
Slik finner du rutenummeret ditt på nettet
Her er enkle måter å finne det på uten å ringe banken din:
På denne siden: Bruk vårt søk etter rutenummer eller velg banklogoen din for å se ACH-, bank- og sjekknumre.
Nettbank: Logg inn og åpne Kontodetaljer. Rutingsnummeret ditt vises i nærheten av kontonummeret ditt.
e-utskrifter og sjekkbilder: Se etter de første ni sifrene nederst til venstre.
Federal Reserve-katalogen: Søk etter banken din i Fedwire-katalogen.
Velge riktig rutenummer
Banker bruker ofte forskjellige rutingsnumre for ACH, overføringer og sjekker. Nummeret som er trykt på sjekkene dine, er kanskje ikke det du trenger for en ACH-overføring eller AvtaleGiro. Hvis du er usikker, kan du kontakte banken din eller bruke vårt søk etter rutenummer for å finne riktig nummer. Bruk av feil nummer kan føre til forsinkelser eller returer.
Rutingsnummer kontra kontonummer
Disse tallene fungerer sammen, men gjør forskjellige jobber. Rutingsnummeret ditt er en 9-sifret kode som identifiserer banken din og ruter ACH-betalinger, innenlandske overføringer og sjekker. Kontonummeret ditt er en 8–12-sifret kode for din individuelle konto. Du finner begge deler på en papirsjekk – rutingsnummeret kommer først nederst til venstre, etterfulgt av kontonummeret.
Hva brukes rutenumre til?
Rutingsnumre brukes ofte til betalinger eller transaksjoner for:
Konfigurering av direkte innskudd eller automatisk regningbetaling (ACH)
Motta lønn, pensjon, skatterefusjon eller ytelser
Sende eller motta en innenlands bankoverføring
Koble bankkontoen din til lønns- eller betalingsapper
Innskudd av sjekker eller behandling av e-sjekker
Er du usikker på hvilket nummer du skal bruke? Bruk vårt søk etter rutenummer.
Rutingsnumre kontra SWIFT/BIC-koder kontra IBAN-er
For betalinger avhenger detaljene du trenger av hvor pengene går.
Rutingsnumre (kun USA)
En 9-sifret kode for amerikanske banker som ruter betalinger, inkludert direkte innskudd, bankoverføringer og sjekker, på en sikker måte.
SWIFT/BIC-koder (internasjonale)
En kode på 8–11 tegn for ikke-amerikanske land banker som ruter internasjonale betalinger til riktig sted på en trygg måte.
IBAN (internasjonalt kontonummer)
Et landsspesifikt kontonummer som brukes utenfor USA for å rute betalinger til riktig konto i utlandet.
Vanlige spørsmål om rutenummer
Et rutingsnummer, også kalt et ABA-nummer eller rutingstransittnummer, er en 9-sifret kode som identifiserer en amerikansk bank eller kredittforening for ACH-overføringer, innenlandske bankoverføringer og sjekkbehandling. Den bruker kontonummeret ditt for å sikre at pengene sendes til riktig bank og riktig konto. Rutingsnumre brukes kun for amerikanske betalinger.
Bruk ACH-rutingsnummeret for direkte innskudd, lønn og automatisk regningbetaling. Bruk bankrutingsnummeret for innenlandske bankoverføringer. For papirsjekker, bruk rutingsnummeret som er trykt på sjekkene dine. Noen banker publiserer forskjellige tall etter stat eller kontotype. Hvis du er usikker, bekreft i nettbanken eller bruk vårt søk etter rutenummer for å velge riktig nummer før du sender.
Logg på nettbanken eller mobilbanken og åpne Kontodetaljer for å se rutingsnummeret for den kontoen. Mange banker lister opp rutingsnumre etter stat eller kontotype på nettsidene sine. Du kan også bruke vårt søk etter rutingsnummer for å søke etter banknavn, eller sjekke e-kontoutskriftene dine og se bilder. Hvis du ser færre enn ni sifre, kan det hende at en innledende null mangler.
Et gyldig amerikansk rutingsnummer har ni sifre og består en kontrollsumtest. Skriv inn den 9-sifrede koden i vårt søk etter rutingsnumre for å sjekke rutingsnumre og bekrefte bankens navn og beliggenhet. Sørg for at nummertypen samsvarer med betalingstypen din, for eksempel ACH vs. bankoverføring. Hvis banken som vises ikke oppfyller forventningene dine, bør du kontakte banken din før du sender penger.
Nei. Rutingsnumre er kun for amerikanske betalinger. For internasjonale overføringer trenger du vanligvis mottakerbankens SWIFT- eller BIC-kode, og i mange land en IBAN-kode eller et lokalt kontoformat. Hvis du trenger å sende penger til utlandet, kan du sammenligne alternativene dine og bruke Xe til å se totalprisen på forhånd, få et tydelig leveringsestimat og spore overføringen.
Store banker har ofte forskjellige rutingsnumre etter stat, etter betalingstype eller på grunn av fusjoner. Velg nummeret som samsvarer med kontoen og betalingstypen din. Hvis banken din varsler deg om en endring, bør du oppdatere direkte innskudd, lønn og regninger for å unngå forsinkelser eller returer. Hvis du er i tvil, sjekk i nettbanken eller med vårt søk etter rutenummer.
Ansvarsfraskrivelse
Rutingsnumrene, banknavnene, adressene og andre detaljer som vises her, er kun ment som generell informasjon. Selv om vi jobber for å holde denne siden nøyaktig, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller fri for feil. Finansinstitusjoner kan endre opplysningene sine uten varsel.
Xe gir ingen garantier om den juridiske statusen, lisensen eller den operasjonelle integriteten til noen av de oppførte bankene eller mellomleddene. Inkludering utgjør ikke godkjenning eller bekreftelse.
Enhver overføring eller avgjørelse du tar basert på denne informasjonen er på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene eller av samhandling med tredjeparter som det refereres til her.
Bekreft alltid alle detaljer direkte med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter en transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk. Deler av denne siden kan vises på andre språk, men den juridiske ansvarsfraskrivelsen er fortsatt på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.