Oppslag av ABA-rutingsnummer

Ansvarsfraskrivelse

Rutingsnumrene, banknavnene, adressene og andre detaljer som vises her, er kun ment som generell informasjon. Selv om vi jobber for å holde denne siden nøyaktig, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller fri for feil. Finansinstitusjoner kan endre opplysningene sine uten varsel.

Xe gir ingen garantier om den juridiske statusen, lisensen eller den operasjonelle integriteten til noen av de oppførte bankene eller mellomleddene. Inkludering utgjør ikke godkjenning eller bekreftelse.

Enhver overføring eller avgjørelse du tar basert på denne informasjonen er på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene eller av samhandling med tredjeparter som det refereres til her.

Bekreft alltid alle detaljer direkte med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter en transaksjon.

Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk. Deler av denne siden kan vises på andre språk, men den juridiske ansvarsfraskrivelsen er fortsatt på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.