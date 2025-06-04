Sammenlign valutakursen til MagNet Bank HUF med GBP

Valutakursen som tilbys av MagNet Bank for å konvertere Ungarsk forint (HUF) til Britisk pund (GBP) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Britisk pund enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til MagNet Banker sammenlignet med Xe og andre leverandører.