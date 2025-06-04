Sammenlign valutakursen til Luminor Estonia EUR med CHF
Vurderer du å bruke Luminor Estonia for overføringen din fra EUR til CHF? Sammenlign Luminor Estonia valutakurser og gebyrer for å finne ut hvor mye du kan spare med Xe.
Snakk med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrentenes priser.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
0.911200
|€0
CHF911.20Send nå
Vi har ikke Luminor Estonia kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra Luminor Estonia med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.
Vi har ikke Luminor Estonia kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra Luminor Estonia med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.
Om Luminor Bank AS
Luminor Bank AS (Estland) Dannet i 2017 ved å kombinere de baltiske operasjonene til store nordiske banker, er Luminor en topp universell bank i Estland med hovedkontor i Tallinn. Den betjener enkeltpersoner og selskaper med kontoer, kort, lån og boliglån, handelstjenester, kontantforvaltning og digital bank, samtidig som den koordinerer på tvers av de baltiske statene. En moderniseringsstrategi og regional skala støtter eksportører, boligeiere og mellomstore selskaper.
Hvor rask er en overføring fra Luminor Estonia EUR til CHF ?
Leveringstider for internasjonale overføringer med Luminor Estonia fra Euro medlemsland til Sveits varierer basert på betalingsmåte og transaksjonstidspunkt. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristene for Luminor Bank AS for å unngå forsinkelser.
Hva er overføringsgebyrene Luminor Estonia til ?
Luminor Estonia Kostnader for internasjonale pengeoverføringer fra EUR til CHF avhenger av faktorer som overføringsbeløpet. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne Luminor Estonia -gebyrer med Xe.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.
Lavere avgifter
Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.
Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte
Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!
Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett
Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Klar til å komme i gang?
Du har sammenlignet valutakursene til Luminor Estonia med Xe, og det er på tide å få mest mulig valuta for pengene for internasjonale pengeoverføringer. Din første overføring er bare noen få klikk unna – start nå og ta pengene dine videre!
Ofte stilte spørsmål
Valutakursen som tilbys av Luminor Estonia for å konvertere Euro (EUR) til Sveitsisk franc (CHF) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Sveitsisk franc enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til Luminor Estoniaer sammenlignet med Xe og andre leverandører.
Luminor Estonia kan kreve et fast overføringsgebyr, et prosentbasert gebyr eller begge deler, avhengig av overføringsmetode og destinasjon. Disse gebyrene – sammen med valutakursen – påvirker hvor mye mottakeren din mottar. Verktøyet vårt analyserer det slik at du kan sammenligne totalkostnaden med andre alternativer som Xe.
Overføringer fra Euro til Sveitsisk franc med Luminor Estonia tar vanligvis 1 til 5 virkedager. Tidspunktet avhenger av frister, helligdager, destinasjonsland og mottakerbankens behandlingstider. Xe tilbyr levering samme dag for de fleste overføringer.
Luminor Estonia kan ha daglige grenser eller grenser per overføring for internasjonale overføringer. Du må kanskje også besøke en filial for større beløp. Xe støtter høyere grenser for sending på nett, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet ved overføring av større summer internasjonalt.
Mange leverandører, inkludert Luminor Estonia, kan oppdatere valutakursene sine basert på markedsforhold. Kursene kan imidlertid settes én gang daglig eller justeres sjeldnere enn de fra dedikerte valutatjenester. Xe oppdaterer priser live, noe som gir deg større kontroll over når du skal sende.