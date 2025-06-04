Sammenlign valutakursen til BBVA EUR med GBP

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, vanligvis kjent som BBVA, er en global finansgruppe med spanske røtter, kjent for sitt lederskap innen digital transformasjon og kundeopplevelse. BBVA tilbyr et omfattende utvalg av banktjenester, inkludert detaljhandel, bedrifts- og investeringsbank, samt kapitalforvaltning og forsikring. Bankens fokus på innovasjon, bærekraft og finansiell utdanning gir kundene mulighet til å håndtere sin økonomi effektivt. Med en sterk internasjonal tilstedeværelse støtter BBVA grenseoverskridende transaksjoner og tilbyr digitale verktøy som forbedrer tilgjengelighet og bekvemmelighet for kunder over hele verden, noe som gjør den til en pålitelig partner i det utviklende finansielle landskapet.