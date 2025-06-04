Mikä on reititysnumero?
Reititysnumero on 9-numeroinen koodi, joka yksilöi yhdysvaltalaisen pankin tai luottoyhteisön. Sitä kutsutaan myös ABA-numeroksi tai RTN-numeroksi (routing transit number), ja se ohjaa ACH-siirrot, kotimaan tilisiirrot ja sekkien käsittelyn oikeaan laitokseen ja paikkaan. Käytä aina oikeaa reititysnumeroa, jotta vältät viivästyneet siirrot.
Reititysnumeron muoto
Jokainen yhdysvaltalainen reititysnumero (ABA/RTN) on 9-numeroinen:
Alue / liittovaltion alue (AAAA): Määrittää pankkisi liittovaltion piirin ja käsittelyalueen.
ABA:n laitostunnus (BBBB): Tunnistaa tietyn pankin kyseisellä alueella, kuten pankkitunnus.
Tarkista numero (C): Viimeinen "matemaattinen tarkistusluku", joka auttaa havaitsemaan kirjoitusvirheet tai väärät merkinnät.
Esimerkki reititysnumerosta
Yhteensä
Reititysnumero vs tilinumero
Nämä numerot toimivat yhdessä, mutta tekevät eri tehtäviä. Reititysnumerosi on 9-numeroinen koodi, joka yksilöi pankkisi ja reitittää ACH-maksut, kotimaan tilisiirrot ja shekit. Tilinumerosi on yksilöllisen tilisi 8-12-numeroinen koodi. Paperisekissä on molemmat - reititysnumero on ensimmäisenä vasemmalla alhaalla, ja sen jälkeen tilinumero.
Reititysnumerot vs. SWIFT/BIC-koodit vs. IBANit
Maksujen osalta tarvittavat tiedot riippuvat siitä, mihin rahat menevät.
Reititysnumerot (vain Yhdysvalloissa)
Yhdeksännumeroinen koodi yhdysvaltalaisille pankeille, joka reitittää maksut, kuten suorat talletukset, tilisiirrot ja shekit, turvallisesti.
SWIFT/BIC-koodit (kansainväliset)
8-11-merkkinen koodi muille kuin yhdysvaltalaisille. pankit, jotka ohjaavat kansainväliset maksut turvallisesti oikeaan paikkaan.
IBAN (kansainvälinen tilinumero)
Maakohtainen tilinumero, jota käytetään Yhdysvaltojen ulkopuolella maksujen ohjaamiseksi oikealle tilille ulkomailla.
UKK
Reititysnumero (ABA) on yhdeksännumeroinen koodi, joka yksilöi yhdysvaltalaisen pankin tai luottoyhteisön kotimaisia maksuja, kuten ACH-siirtoja ja tilisiirtoja varten.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä reititysnumeroa ACH-tilisiirtoihin ja toista kotimaan tilisiirtoihin. Käytä pankkisi antamaa numeroa maksutyypillesi.
Ei. Reititysnumerot koskevat Yhdysvaltain sisäisiä maksuja. Käytä kansainvälisissä tilisiirroissa SWIFT/BIC-tunnusta ja tarvittaessa IBAN-tilinumeroa tai paikallista tilimuotoa.
Maksut voidaan palauttaa tai viivästyttää, varsinkin jos et noudata päivittäisiä määräaikoja. Varmista aina oikea numero ACH- tai tilisiirtomaksua varten ennen lähettämistä.
Vastuuvapauslauseke
Tässä esitetyt reititysnumerot, pankkien nimet, osoitteet ja muut tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme pitämään tämän sivun tarkkana, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Rahoituslaitokset voivat muuttaa tietojaan ilman ennakkoilmoitusta.
Xe ei anna mitään lausuntoja minkään luettelossa olevan pankin tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, toimiluvista tai toiminnan eheydestä. Sisällyttäminen ei merkitse hyväksyntää tai vahvistusta.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt siirrot tai päätökset ovat omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tietojen käyttämisestä tai liiketoimista tässä viitatun kolmannen osapuolen kanssa.
Vahvista aina kaikki tiedot suoraan asianomaiselta rahoituslaitokselta ennen maksutapahtuman aloittamista.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi. Osa tästä sivusta voi olla muilla kielillä, mutta oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen sen tarkkuuden ja tarkoituksen säilyttämiseksi.