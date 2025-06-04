ABA:n reititysnumeron haku
Etsi ja tarkista Yhdysvaltain pankkien reititysnumerot (ABA) ACH:lle, tilisiirroille ja shekeille. Etsi pankin mukaan tai liitä 9-numeroinen koodi tarkistaaksesi reititysnumeron tiedot ennen lähettämistä.
Mikä on reititysnumero?
Reititysnumero on 9-numeroinen koodi, joka yksilöi yhdysvaltalaisen pankin tai luottoyhteisön. Sitä kutsutaan myös ABA-numeroksi tai RTN-numeroksi (routing transit number), ja se ohjaa ACH-siirrot, kotimaan tilisiirrot ja sekkien käsittelyn oikeaan laitokseen ja paikkaan. Käytä aina oikeaa reititysnumeroa, jotta vältät viivästyneet siirrot.
Reititysnumeron muoto
Jokainen yhdysvaltalainen reititysnumero (ABA/RTN) on 9-numeroinen:
Alue / liittovaltion alue (AAAA): Määrittää pankkisi liittovaltion piirin ja käsittelyalueen.
ABA:n laitostunnus (BBBB): Tunnistaa tietyn pankin kyseisellä alueella, kuten pankkitunnus.
Tarkista numero (C): Viimeinen "matemaattinen tarkistusluku", joka auttaa havaitsemaan kirjoitusvirheet tai väärät merkinnät.
Esimerkki reititysnumerosta
Missä shekin reititysnumero on?
Löydät reititysnumerosi shekin vasemmasta alareunasta. Se on alareunan numerorivin yhdeksän ensimmäistä numeroa, joita seuraa tilinumerosi ja sitten shekin numero.
Yhteensä
Haluatko lähettää rahaa kansainvälisesti?
Perinteisten pankkien kansainväliset rahansiirrot voivat olla kalliita heikkojen korkojen ja lisämaksujen vuoksi. Xe auttaa sinua säästämään kilpailukykyisillä hinnoilla ja alhaisilla, läpinäkyvillä maksuilla. Lähetä rahaa yli 190 maahan yli 130 valuutalla, näe kokonaishinta etukäteen, saat luotettavan toimitusarvion ja voit seurata siirtoa alusta loppuun.
Etsi pankkisi reititysnumero
Klikkaa pankkiasi nähdäksesi oikeat Yhdysvaltain reititysnumerot ACH-, tilisiirto- ja shekkisiirtoja varten sekä tiedot osavaltioittain ja tilityypeittäin. Etkö näe omasi? Vieraile osoitteessa Hae pankin mukaan selataksesi laajennettua luetteloa.
Kuinka löytää reititysnumerosi verkossa
Seuraavassa on yksinkertaisia tapoja löytää se soittamatta pankkiin:
Tällä sivulla: Käytä reititysnumeron hakua tai valitse pankkisi logo nähdäksesi ACH-, tilisiirto- ja shekkinumerot.
Verkkopankki: Pankkipalvelut: Kirjaudu sisään ja avaa Tilitiedot. Reititysnumerosi näkyy tilinumerosi vieressä.
eStatements ja shekkikuvat: Etsi yhdeksän ensimmäistä numeroa vasemmasta alareunasta.
Federal Reserve -hakemisto: Etsi pankkiasi Fedwiren hakemistosta.
Oikean reititysnumeron valitseminen
Pankit käyttävät usein eri reititysnumeroita ACH-, tilisiirto- ja sekkitoimituksissa. Sekkiin painettu numero ei välttämättä vastaa ACH-siirtoa tai suoraveloitusta varten tarvittavaa numeroa. Jos olet epävarma, varmista asia pankiltasi tai käytä reititysnumeron hakua oikean numeron löytämiseksi. Väärän numeron käyttäminen voi aiheuttaa viivästyksiä tai palautuksia.
Reititysnumero vs tilinumero
Nämä numerot toimivat yhdessä, mutta tekevät eri tehtäviä. Reititysnumerosi on 9-numeroinen koodi, joka yksilöi pankkisi ja reitittää ACH-maksut, kotimaan tilisiirrot ja shekit. Tilinumerosi on yksilöllisen tilisi 8-12-numeroinen koodi. Paperisekissä on molemmat - reititysnumero on ensimmäisenä vasemmalla alhaalla, ja sen jälkeen tilinumero.
Mihin reititysnumeroita käytetään?
Reititysnumeroita käytetään usein maksujen tai maksutapahtumien yhteydessä:
Suoratalletuksen tai automaattisen laskunmaksun (ACH) määrittäminen.
Palkan, eläkkeen, veronpalautusten tai etuuksien saaminen.
Kotimaan tilisiirron lähettäminen tai vastaanottaminen
Pankkitilin yhdistäminen palkka- tai maksusovelluksiin
Sekkien tallettaminen tai sähköisten sekkien käsittely
Etkö ole varma, mitä numeroa käyttää? Käytä reititysnumeron hakua.
Reititysnumerot vs. SWIFT/BIC-koodit vs. IBANit
Maksujen osalta tarvittavat tiedot riippuvat siitä, mihin rahat menevät.
Reititysnumerot (vain Yhdysvalloissa)
Yhdeksännumeroinen koodi yhdysvaltalaisille pankeille, joka reitittää maksut, kuten suorat talletukset, tilisiirrot ja shekit, turvallisesti.
SWIFT/BIC-koodit (kansainväliset)
8-11-merkkinen koodi muille kuin yhdysvaltalaisille. pankit, jotka ohjaavat kansainväliset maksut turvallisesti oikeaan paikkaan.
IBAN (kansainvälinen tilinumero)
Maakohtainen tilinumero, jota käytetään Yhdysvaltojen ulkopuolella maksujen ohjaamiseksi oikealle tilille ulkomailla.
Reititysnumeron usein kysytyt kysymykset
Reititysnumero, jota kutsutaan myös ABA-numeroksi tai reititysnumeroksi, on 9-numeroinen koodi, joka yksilöi yhdysvaltalaisen pankin tai luottoyhteisön ACH-siirtoja, kotimaan tilisiirtoja ja sekkien käsittelyä varten. Se toimii tilinumerosi kanssa varmistaakseen, että rahat lähetetään oikeaan pankkiin ja oikealle tilille. Reititysnumeroita käytetään vain yhdysvaltalaisissa maksuissa.
Käytä ACH-reititysnumeroa suoraa talletusta, palkanmaksua ja automaattista laskunmaksua varten. Käytä tilisiirtojen reititysnumeroa kotimaan tilisiirtoihin. Paperisekkien osalta käytä sekkiin painettua reititysnumeroa. Jotkin pankit julkaisevat eri numeroita osavaltioittain tai tilityypeittäin. Jos olet epävarma, vahvista numero verkkopankissa tai käytä reititysnumeron hakua valitaksesi oikean numeron ennen lähettämistä.
Kirjaudu sisään verkkopankkiin tai mobiilipankkiin ja avaa Tilitiedot nähdäksesi kyseisen tilin reititysnumeron. Monet pankit listaavat reititysnumerot osavaltioittain tai tilityypeittäin verkkosivuillaan. Voit myös käyttää reititysnumeron hakua pankin nimen perusteella tai tarkistaa sähköiset tiliotteet ja shekkikuvat. Jos numeroita on vähemmän kuin yhdeksän, etunolla voi puuttua.
Kelvollisessa yhdysvaltalaisessa reititysnumerossa on yhdeksän numeroa, ja se läpäisee tarkistussummatestin. Syötä 9-numeroinen koodi reititysnumerohakuun tarkistaaksesi reititysnumerot ja vahvistaaksesi pankin nimen ja sijainnin. Varmista, että numeron tyyppi vastaa maksutyyppiäsi, esimerkiksi ACH vs. tilisiirto. Jos näytetty pankki ei vastaa odotuksiasi, ota yhteyttä pankkiin ennen kuin lähetät rahaa.
Ei. Reititysnumerot koskevat vain yhdysvaltalaisia maksuja. Kansainvälisiä siirtoja varten tarvitset yleensä vastaanottajapankin SWIFT- tai BIC-koodin ja monissa maissa IBAN-tilinumeron tai paikallisen tilimuodon. Jos haluat lähettää rahaa ulkomaille, vertaile vaihtoehtoja ja käytä Xe:tä nähdäksesi kokonaishinnan etukäteen, saadaksesi selkeän toimitusarvion ja seurataksesi siirtoasi.
Suurilla pankeilla on usein eri reititysnumerot osavaltioittain, maksutyypeittäin tai fuusioiden vuoksi. Valitse tiliäsi ja maksutyyppiäsi vastaava numero. Jos pankkisi ilmoittaa sinulle muutoksesta, päivitä suorat talletukset, palkanlaskenta ja laskujen maksut, jotta vältät viivästykset tai palautukset. Kun olet epävarma, tarkista asia verkkopankissa tai käyttämällä reititysnumeron hakua.
Vastuuvapauslauseke
Tässä esitetyt reititysnumerot, pankkien nimet, osoitteet ja muut tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme pitämään tämän sivun tarkkana, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Rahoituslaitokset voivat muuttaa tietojaan ilman ennakkoilmoitusta.
Xe ei anna mitään lausuntoja minkään luettelossa olevan pankin tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, toimiluvista tai toiminnan eheydestä. Sisällyttäminen ei merkitse hyväksyntää tai vahvistusta.
Kaikki näiden tietojen perusteella tekemäsi siirrot tai päätökset ovat omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tietojen käyttämisestä tai liiketoimista tässä viitatun kolmannen osapuolen kanssa.
Vahvista aina kaikki tiedot suoraan asianomaiselta rahoituslaitokselta ennen maksutapahtuman aloittamista.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi. Osa tästä sivusta voi olla muilla kielillä, mutta oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen sen tarkkuuden ja tarkoituksen säilyttämiseksi.