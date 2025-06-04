Reititysnumeroiden vahvistin
Liitä 9-numeroinen reititysnumero varmistaaksesi, että se on voimassa ennen maksun lähettämistä.
Suojaa maksusi tarkkuudella
Oikean reititysnumeron käyttäminen suojaa maksuasi viivästyksiltä, maksuilta ja väärin suunnatuilta varoilta. Yhdysvalloissa pankit voivat käyttää eri reititysnumeroita ACH- ja tilisiirtotapahtumissa, ja jotkut suuret pankit käyttävät osavaltiokohtaisia numeroita. Jos annat väärän numeron, siirto voidaan hylätä tai se voidaan lähettää väärään toimintojonoon.
Reititysnumeron muoto
Jokainen yhdysvaltalainen reititysnumero (ABA/RTN) on 9-numeroinen:
Alue / liittovaltion alue (AAAA): Määrittää pankkisi liittovaltion piirin ja käsittelyalueen.
ABA:n laitostunnus (BBBB): Tunnistaa tietyn pankin kyseisellä alueella, kuten pankkitunnus.
Tarkista numero (C): Viimeinen "matemaattinen tarkistusluku", joka auttaa havaitsemaan kirjoitusvirheet tai väärät merkinnät.
Esimerkki reititysnumerosta
Oikean reititysnumeron valitseminen
Pankit käyttävät usein eri reititysnumeroita ACH-, tilisiirto- ja sekkitoimituksissa. Sekkiin painettu numero ei välttämättä vastaa ACH-siirtoa tai suoraveloitusta varten tarvittavaa numeroa. Jos olet epävarma, varmista asia pankiltasi tai käytä reititysnumeron hakua oikean numeron löytämiseksi. Väärän numeron käyttäminen voi aiheuttaa viivästyksiä tai palautuksia.
Yleiset virheet
Reititysnumerot epäonnistuvat useimmiten virheellisen numeron, tarkistussumman yhteensopimattomuuden, ACH-numeron käyttämisen, kun tarvitaan tilisiirtonumeroa (tai päinvastoin), suurten pankkien osavaltiokohtaisten vaihteluiden, fuusioihin liittyvien muutosten tai yksinkertaisen muotoilun, kuten välilyöntien ja viivojen, vuoksi. Pienetkin virheet voivat johtaa siihen, että päivittäiset määräajat ylittyvät ja siirto pitenee päiviä. Oikean reititysnumeron käyttäminen estää palautukset, viivästykset ja väärin suunnatut varat.
Yhteensä
Haluatko lähettää rahaa kansainvälisesti?
Perinteisten pankkien kansainväliset rahansiirrot voivat olla kalliita heikkojen korkojen ja lisämaksujen vuoksi. Xe auttaa sinua säästämään kilpailukykyisillä hinnoilla ja alhaisilla, läpinäkyvillä maksuilla. Lähetä rahaa yli 190 maahan yli 130 valuutalla, näe kokonaishinta etukäteen, saat luotettavan toimitusarvion ja voit seurata siirtoa alusta loppuun.
Reititysnumerot vs. SWIFT/BIC-koodit vs. IBANit
Maksujen osalta tarvittavat tiedot riippuvat siitä, mihin rahat menevät.
Reititysnumerot (vain Yhdysvalloissa)
Yhdeksännumeroinen koodi yhdysvaltalaisille pankeille, joka reitittää maksut, kuten suorat talletukset, tilisiirrot ja shekit, turvallisesti.
SWIFT/BIC-koodit (kansainväliset)
8-11-merkkinen koodi muille kuin yhdysvaltalaisille. pankit, jotka ohjaavat kansainväliset maksut turvallisesti oikeaan paikkaan.
IBAN (kansainvälinen tilinumero)
Maakohtainen tilinumero, jota käytetään Yhdysvaltojen ulkopuolella maksujen ohjaamiseksi oikealle tilille ulkomailla.
Reititysnumeron validointi FAQ
Reititysnumero - jota kutsutaan myös ABA-reititysnumeroksi - yksilöi yhdysvaltalaisen pankin tai luottoyhteisön kotimaisia maksuja varten. Se on yhdeksän numeroa pitkä, ja sitä tarvitaan tilinumerosi lisäksi ACH-siirtojen ja monien kotimaisten tilisiirtojen käsittelyyn.
Ei. Reititysnumero yksilöi pankin; tilinumero yksilöi tietyn tilisi kyseisessä pankissa. Maksun asettaminen edellyttää yleensä molempia.
Jotkin laitokset käyttävät yhtä reititysnumeroa ACH-siirtoihin ja erillistä numeroa kotimaan tilisiirtoihin, koska maksut käsitellään eri verkoissa. Käytä aina pankkisi antamaa numeroa maksutyypille.
Suuret pankit antavat usein osavaltiokohtaisia tai aluekohtaisia reititysnumeroita, jotta ACH-tapahtumat voidaan reitittää tehokkaasti. Tarkista pankkisovelluksestasi tai tiliotteestasi numero, joka vastaa osavaltiotasi ja tilityyppiasi.
Katso pankkisi mobiilisovelluksen kohdasta "Tilitiedot", tiliotteesta tai paperisekistä (reititysnumero on MICR-rivin yhdeksän ensimmäistä numeroa). Jos pankkisi ilmoittaa erilliset ACH- ja tilisiirtonumerot, valitse maksua vastaava numero.
Ei. Reititysnumerot koskevat Yhdysvaltain sisäisiä maksuja. Kansainvälisissä tilisiirroissa käytetään yleensä SWIFT/BIC-tunnusta ja tarvittaessa IBAN-tilinumeroa tai paikallista tilimuotoa. Xe tukee SWIFT/BIC-hakuja ja kansainvälisiä maksuja.
Maksuja voidaan palauttaa, ne voivat viivästyä päivittäisen määräajan jälkeen tai ne voidaan ohjata väärin. Oikean reititysnumeron käyttäminen auttaa sinua välttämään palautuksia, maksuja ja käsittelyviiveitä.
Vastuuvapauslauseke
Tässä esitetyt reititysnumerot, pankkien nimet, osoitteet ja muut tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme pitämään tämän sivun tarkkana, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Rahoituslaitokset voivat muuttaa tietojaan ilman ennakkoilmoitusta.
Xe ei anna mitään lausuntoja minkään luettelossa olevan pankin tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, toimiluvista tai toiminnan eheydestä. Sisällyttäminen ei merkitse hyväksyntää tai vahvistusta.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt siirrot tai päätökset ovat omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tietojen käyttämisestä tai liiketoimista tässä viitatun kolmannen osapuolen kanssa.
Vahvista aina kaikki tiedot suoraan asianomaiselta rahoituslaitokselta ennen maksutapahtuman aloittamista.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi. Osa tästä sivusta voi olla muilla kielillä, mutta oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen sen tarkkuuden ja tarkoituksen säilyttämiseksi.