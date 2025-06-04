Vastuuvapauslauseke

Tässä esitetyt reititysnumerot, pankkien nimet, osoitteet ja muut tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme pitämään tämän sivun tarkkana, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Rahoituslaitokset voivat muuttaa tietojaan ilman ennakkoilmoitusta.

Xe ei anna mitään lausuntoja minkään luettelossa olevan pankin tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, toimiluvista tai toiminnan eheydestä. Sisällyttäminen ei merkitse hyväksyntää tai vahvistusta.

Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt siirrot tai päätökset ovat omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tietojen käyttämisestä tai liiketoimista tässä viitatun kolmannen osapuolen kanssa.

Vahvista aina kaikki tiedot suoraan asianomaiselta rahoituslaitokselta ennen maksutapahtuman aloittamista.

Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi. Osa tästä sivusta voi olla muilla kielillä, mutta oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen sen tarkkuuden ja tarkoituksen säilyttämiseksi.