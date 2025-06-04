Vertaa MagNet Bank HUF to JPY valuuttakurssi
Harkitsetko MagNet Bank käyttämistä siirrossa osoitteesta HUF osoitteeseen JPY? Vertaile MagNet Bank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.465200
|Ft0
¥465.20Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole MagNet Bank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata MagNet Bank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja MagNet Bank Zrt
Juuret vuodelta 1995 ja brändätty uudelleen vuonna 2010, Budapestissa sijaitseva MagNet Bank on arvoihin perustuva yleispankki. Se tarjoaa vähittäis- ja pk-pankkipalveluja - tilejä, kortteja, lainoja, maksupalveluja ja digitaalisia palveluja - edistäen läpinäkyvyyttä ja yhteisövaikutusta asiakaskeskeisten ohjelmien kautta.
Kuinka nopea on MagNet Bank HUF - JPY -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa MagNet Bank osoitteesta Unkari osoitteeseen Japani vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista MagNet Bank Zrt'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat MagNet Bank siirtomaksut?
MagNet Bank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta HUF osoitteeseen JPY riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla MagNet Bank maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka MagNet Bank tarjoaa muunnettaessa Unkarin forintti (HUF) muotoon Japanin jeni (JPY), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Japanin jeni. Vertailutaulukosta näet, miten MagNet Bank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
MagNet Bank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Unkarin forintti osoitteeseen Japanin jeni osoitteessa MagNet Bank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
MagNet Bank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien MagNet Bank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.