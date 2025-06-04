Vertaa LHV Bank EUR to USD valuuttakurssi
Harkitsetko LHV Bank käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen USD? Vertaile LHV Bank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
1.147200
|€0
$1,147.20Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole LHV Bank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata LHV Bank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja AS LHV Pank
LHV Pankki (Viro) Perustettu vuonna 1999 ja pääkonttori Tallinnassa, LHV on Viron suurin kotimaisesti omistettu pankki. Se tarjoaa vähittäis- ja yrityspankkipalveluja, välitystä ja sijoituspalveluja, maksupalveluja, kauppiaiden hankintaa ja rahoitusta kasvaville yrityksille, toimitettuna nykyaikaisten digitaalisten kanavien ja keskittyneiden konttoreiden kautta. Tunnettu fintech-kumppanuuksista ja yrittäjäkulttuurista, LHV tukee Viron digitaalista taloutta ja laajenevaa kansainvälistä asiakaskuntaa.
Kuinka nopea on LHV Bank EUR - USD -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa LHV Bank osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Yhdysvallat vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista AS LHV Pank'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat LHV Bank siirtomaksut?
LHV Bank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen USD riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla LHV Bank maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut LHV Bank:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka LHV Bank tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Yhdysvaltain dollari (USD), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Yhdysvaltain dollari. Vertailutaulukosta näet, miten LHV Bank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
LHV Bank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Yhdysvaltain dollari osoitteessa LHV Bank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
LHV Bank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien LHV Bank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.