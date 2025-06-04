Vertaa LGT Bank CHF to EUR valuuttakurssi
Harkitsetko LGT Bank käyttämistä siirrossa osoitteesta CHF osoitteeseen EUR? Vertaile LGT Bank valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
1.037800
|CHF0
Meillä ei vielä ole LGT Bank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata LGT Bank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja LGT Bank
Perustettu vuonna 1921 Vaduzissa ja Liechtensteinin ruhtinasperheen omistama, LGT on yksityinen pankki- ja varainhoitoryhmä. Se tarjoaa varallisuuden suunnittelua, sijoitusjohtamista, säilytystä ja lainoja kansainvälisille perheille ja instituutioille yhdistäen pitkäaikaisen hallinnan globaalin ulottuvuuden kanssa.
Kuinka nopea on LGT Bank CHF - EUR -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa LGT Bank osoitteesta Sveitsi osoitteeseen Euron jäsenvaltiot vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista LGT Bank'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat LGT Bank siirtomaksut?
LGT Bank kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta CHF osoitteeseen EUR riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla LGT Bank maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka LGT Bank tarjoaa muunnettaessa Sveitsin frangi (CHF) muotoon Euro (EUR), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Euro. Vertailutaulukosta näet, miten LGT Bank:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
LGT Bank voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Sveitsin frangi osoitteeseen Euro osoitteessa LGT Bank kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
LGT Bank voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien LGT Bank, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.