Vertaa LGT Bank CHF to CNY valuuttakurssi

Perustettu vuonna 1921 Vaduzissa ja Liechtensteinin ruhtinasperheen omistama, LGT on yksityinen pankki- ja varainhoitoryhmä. Se tarjoaa varallisuuden suunnittelua, sijoitusjohtamista, säilytystä ja lainoja kansainvälisille perheille ja instituutioille yhdistäen pitkäaikaisen hallinnan globaalin ulottuvuuden kanssa.