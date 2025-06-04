Vertaa La Banque Postale EUR to GBP valuuttakurssi
Harkitsetko La Banque Postale käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen GBP? Vertaile La Banque Postale valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.841500
|€0
£841.50Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole La Banque Postale-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata La Banque Postale-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja La Banque Postale
Luotu vuonna 2006 postiverkosta ja pääkonttori Pariisissa, La Banque Postale on yleispankki, joka palvelee yksilöitä, ammattilaisia ja julkisia elimiä. Se tarjoaa arkipankkipalveluja, säästöjä, vakuutuksia, asuntolainoja ja sosiaalista vaikutusta rahoitusta. Koko maan laajuinen postitoiminta ja digitaaliset alustat tukevat osallisuutta, paikallishallintopalveluja ja vastuullisen rahoituksen aloitteita Ranskassa.
Kuinka nopea on La Banque Postale EUR - GBP -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa La Banque Postale osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Yhdistynyt kuningaskunta vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista La Banque Postale'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat La Banque Postale siirtomaksut?
La Banque Postale kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen GBP riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla La Banque Postale maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka La Banque Postale tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Englannin punta (GBP), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Englannin punta. Vertailutaulukosta näet, miten La Banque Postale:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
La Banque Postale voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Englannin punta osoitteessa La Banque Postale kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
La Banque Postale voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien La Banque Postale, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.