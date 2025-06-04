Vertaa Banques Populaires EUR to JPY valuuttakurssi

Banques Populaires on alueellisia osuuspankkeja Groupe BPCE:n sisällä. Jäsenomistuksessa ja paikallisesti juurtuneina ne tarjoavat vähittäispankkitoimintaa ja pk-yrityspankkitoimintaa, maksupalveluja, asuntolainoja, säästöjä, vakuutuksia ja yrityspalveluja ympäri Ranskaa. Yhteiset alustat ja kansallinen ulottuvuus yhdistyvät alueelliseen päätöksentekoon tukemaan yhteisöjä ja yrittäjiä.