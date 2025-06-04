Vertaa Banques Populaires EUR to JPY valuuttakurssi
Harkitsetko Banques Populaires käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen JPY? Vertaile Banques Populaires valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
177.566700
|€0
¥177,566.70Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Banques Populaires-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Banques Populaires-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Banques Populaires Groupe BPCE
Banques Populaires on alueellisia osuuspankkeja Groupe BPCE:n sisällä. Jäsenomistuksessa ja paikallisesti juurtuneina ne tarjoavat vähittäispankkitoimintaa ja pk-yrityspankkitoimintaa, maksupalveluja, asuntolainoja, säästöjä, vakuutuksia ja yrityspalveluja ympäri Ranskaa. Yhteiset alustat ja kansallinen ulottuvuus yhdistyvät alueelliseen päätöksentekoon tukemaan yhteisöjä ja yrittäjiä.
Kuinka nopea on Banques Populaires EUR - JPY -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Banques Populaires osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Japani vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Banques Populaires Groupe BPCE'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Banques Populaires siirtomaksut?
Banques Populaires kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen JPY riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Banques Populaires maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Banques Populaires tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Japanin jeni (JPY), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Japanin jeni. Vertailutaulukosta näet, miten Banques Populaires:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Banques Populaires voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Japanin jeni osoitteessa Banques Populaires kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Banques Populaires voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Banques Populaires, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.