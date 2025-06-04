Vertaa Bankinter EUR to JPY valuuttakurssi
Harkitsetko Bankinter käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen JPY? Vertaile Bankinter valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
177.566700
|€0
Meillä ei vielä ole Bankinter-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Bankinter-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Bankinter
Vuonna 1965 Madridissa perustettu Bankinter on espanjalainen pankki, joka tunnetaan innovaatioistaan ja tehokkuudestaan. Se palvelee yksilöitä ja yrityksiä päivittäispankkitoiminnassa, asuntolainoissa, pk- ja yrityslainoissa, maksamisessa, välityksessä ja varallisuuspalveluissa. Keskittynyt, teknologialähtöinen malli ja neuvontapalvelu tukevat asiakkaita koko Espanjassa ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla.
Kuinka nopea on Bankinter EUR - JPY -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Bankinter osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Japani vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Bankinter'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Bankinter siirtomaksut?
Bankinter kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen JPY riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Bankinter maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Bankinter tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Japanin jeni (JPY), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Japanin jeni. Vertailutaulukosta näet, miten Bankinter:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Bankinter voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Japanin jeni osoitteessa Bankinter kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Bankinter voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Bankinter, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.