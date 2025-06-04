Ce este un număr de rutare?
Un număr de rutare este un cod de 9 cifre care identifică o bancă sau o uniune de credit din SUA. Numit și număr ABA sau număr de tranzit de rutare (RTN), acesta direcționează transferurile ACH, plățile prin cablu intern și procesarea cecurilor către instituția și locația corectă. Folosește întotdeauna numărul de rutare corect pentru a evita transferurile întârziate.
Formatul numărului de rutare
Fiecare număr de rutare din SUA (ABA/RTN) are 9 cifre:
Regiune / District federal (AAAA): Identifică districtul federal și zona de procesare pentru banca dvs.
Identificatorul instituției ABA (BBBB): Identifică banca dvs. specifică din districtul respectiv, ca un ID de bancă.
Cifră de control (C): O cifră finală de „verificare matematică” care ajută la depistarea greșelilor de scriere sau a intrărilor greșite.
Exemplu de număr de rutare
Număr de rutare vs. număr de cont
Aceste numere funcționează împreună, dar îndeplinesc funcții diferite. Numărul dvs. de rutare este un cod de 9 cifre care identifică banca dvs. și direcționează plățile ACH, transferurile bancare interne și cecurile. Numărul contului dumneavoastră este un cod de 8-12 cifre pentru contul dumneavoastră individual. Veți găsi ambele pe un cec pe hârtie - numărul de rutare apare primul în stânga jos, urmat de numărul de cont.
Numere de rutare vs. coduri SWIFT/BIC vs. coduri IBAN
Pentru plăți, detaliile de care aveți nevoie depind de destinația banilor.
Numere de rutare (doar în SUA)
Un cod de 9 cifre pentru băncile din SUA care direcționează în siguranță plățile, inclusiv depunerea directă, transferurile prin transfer bancar și cecurile.
Coduri SWIFT/BIC (internaționale)
Un cod de 8–11 caractere pentru țările din afara SUA bănci care direcționează plățile internaționale în siguranță către locul potrivit.
IBAN (număr de cont internațional)
Un număr de cont specific țării, utilizat în afara Statelor Unite pentru a direcționa plățile către contul corect din străinătate.
Întrebări frecvente
Un număr de rutare (ABA) este un cod de nouă cifre care identifică o bancă sau o uniune de credit din SUA pentru plăți interne, cum ar fi transferurile ACH și transferurile bancare.
Nu întotdeauna. Unele bănci folosesc un număr de rutare pentru ACH și unul diferit pentru transferurile bancare interne. Folosește numărul specificat de bancă pentru tipul de plată.
Nu. Numerele de rutare sunt pentru plăți interne în SUA. Pentru transferuri internaționale, utilizați un cod SWIFT/BIC și, acolo unde este cazul, un cod IBAN sau un format de cont local.
Plățile pot fi returnate sau amânate, mai ales dacă nu respectați orele limită zilnice. Verificați întotdeauna numărul corect pentru ACH sau transfer bancar înainte de a trimite.
Declinare de responsabilitate
Numerele de rutare, numele băncilor, adresele și alte detalii afișate aici sunt furnizate doar cu titlu informativ general. Deși depunem eforturi pentru a menține acuratețea acestei pagini, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actualizate sau lipsite de erori. Instituțiile financiare își pot modifica datele fără notificare prealabilă.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, licențele sau integritatea operațională a niciunei bănci sau intermediari listați. Includerea nu constituie o aprobare sau o verificare.
Orice transfer sau decizie pe care o luați pe baza acestor informații se face pe propriul dumneavoastră risc. Xe nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune care decurg din utilizarea datelor sau din relațiile cu terții la care se face referire aici.
Confirmați întotdeauna toate detaliile direct cu instituția financiară relevantă înainte de a iniția o tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză. Este posibil ca anumite porțiuni ale acestei pagini să apară în alte limbi, însă avertismentul legal rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.