Aceste numere funcționează împreună, dar îndeplinesc funcții diferite. Numărul dvs. de rutare este un cod de 9 cifre care identifică banca dvs. și direcționează plățile ACH, transferurile bancare interne și cecurile. Numărul contului dumneavoastră este un cod de 8-12 cifre pentru contul dumneavoastră individual. Veți găsi ambele pe un cec pe hârtie - numărul de rutare apare primul în stânga jos, urmat de numărul de cont.