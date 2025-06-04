Căutare număr de rutare ABA
Căutați și verificați numerele de rutare bancară din SUA (ABA) pentru ACH, transferuri bancare și cecuri. Caută după bancă sau lipește un cod de 9 cifre pentru a verifica detaliile numărului de rutare înainte de a trimite.
Ce este un număr de rutare?
Un număr de rutare este un cod de 9 cifre care identifică o bancă sau o uniune de credit din SUA. Numit și număr ABA sau număr de tranzit de rutare (RTN), acesta direcționează transferurile ACH, plățile prin cablu intern și procesarea cecurilor către instituția și locația corectă. Folosește întotdeauna numărul de rutare corect pentru a evita transferurile întârziate.
Formatul numărului de rutare
Fiecare număr de rutare din SUA (ABA/RTN) are 9 cifre:
Regiune / District federal (AAAA): Identifică districtul federal și zona de procesare pentru banca dvs.
Identificatorul instituției ABA (BBBB): Identifică banca dvs. specifică din districtul respectiv, ca un ID de bancă.
Cifră de control (C): O cifră finală de „verificare matematică” care ajută la depistarea greșelilor de scriere sau a intrărilor greșite.
Exemplu de număr de rutare
Unde este numărul de rutare pe un cec?
Puteți găsi numărul de rutare în partea stângă jos a cecului. Sunt primele nouă cifre din rândul de numere din partea de jos, urmate de numărul contului dvs. și apoi de numărul cecului.
Total
Trebuie să trimiteți bani internațional?
Transferurile internaționale de bani cu băncile tradiționale pot fi costisitoare din cauza ratelor mici și a comisioanelor suplimentare. Xe te ajută să economisești cu tarife competitive și comisioane mici și transparente. Trimiteți bani în peste 190 de țări în peste 130 de monede, vedeți prețul total în avans, obțineți o estimare fiabilă a livrării și urmăriți transferul de la început până la sfârșit.
Găsiți numărul de rutare al băncii dvs.
Faceți clic pe banca dvs. pentru a vedea numerele de rutare corecte din SUA pentru ACH, transferuri bancare și cecuri, cu detalii în funcție de stat și tipul de cont. Nu-l vezi pe al tău? Accesați căutarea după bancă pentru a răsfoi o listă extinsă.
Cum să găsești numărul de rutare online
Iată câteva modalități simple de a o găsi fără a suna la bancă:
Pe această pagină: Folosiți instrumentul nostru de căutare a numerelor de rutare sau selectați sigla băncii dvs. pentru a vedea numerele ACH, transferurilor bancare și cecurilor.
Servicii bancare online: Conectați-vă și deschideți Detalii cont. Numărul dumneavoastră de rutare apare lângă numărul contului dumneavoastră.
Extrase de cont electronice și imagini ale cecurilor: Căutați primele nouă cifre în partea stângă jos.
Directorul Rezervei Federale: Căutați banca dvs. în directorul Fedwire.
Alegerea numărului de rutare corect
Băncile folosesc adesea numere de rutare diferite pentru ACH, transferuri bancare și cecuri. Numărul tipărit pe cecuri poate să nu fie cel de care aveți nevoie pentru un transfer ACH sau o debitare directă. Dacă nu sunteți sigur, confirmați cu banca dvs. sau utilizați instrumentul nostru de căutare a numerelor de rutare pentru a găsi numărul corect. Utilizarea unui număr greșit poate cauza întârzieri sau retururi.
Număr de rutare vs. număr de cont
Aceste numere funcționează împreună, dar îndeplinesc funcții diferite. Numărul dvs. de rutare este un cod de 9 cifre care identifică banca dvs. și direcționează plățile ACH, transferurile bancare interne și cecurile. Numărul contului dumneavoastră este un cod de 8-12 cifre pentru contul dumneavoastră individual. Veți găsi ambele pe un cec pe hârtie - numărul de rutare apare primul în stânga jos, urmat de numărul de cont.
La ce se folosesc numerele de rutare?
Numerele de rutare sunt adesea folosite pentru plăți sau tranzacții pentru:
Configurarea depunerii directe sau a plății automate a facturilor (ACH)
Primirea salariului, pensiei, rambursărilor de impozite sau a beneficiilor
Trimiterea sau primirea unui transfer bancar intern
Conectarea contului bancar la aplicațiile de salarizare sau de plată
Depunerea cecurilor sau procesarea cecurilor electronice
Nu știi ce număr să folosești? Folosește funcția noastră de căutare a numerelor de rutare.
Numere de rutare vs. coduri SWIFT/BIC vs. coduri IBAN
Pentru plăți, detaliile de care aveți nevoie depind de destinația banilor.
Numere de rutare (doar în SUA)
Un cod de 9 cifre pentru băncile din SUA care direcționează în siguranță plățile, inclusiv depunerea directă, transferurile prin transfer bancar și cecurile.
Coduri SWIFT/BIC (internaționale)
Un cod de 8–11 caractere pentru țările din afara SUA bănci care direcționează plățile internaționale în siguranță către locul potrivit.
IBAN (număr de cont internațional)
Un număr de cont specific țării, utilizat în afara Statelor Unite pentru a direcționa plățile către contul corect din străinătate.
Întrebări frecvente despre numărul de rutare
Un număr de rutare, numit și număr ABA sau număr de tranzit de rutare, este un cod de 9 cifre care identifică o bancă sau o uniune de credit din SUA pentru transferuri ACH, transferuri bancare interne și procesare de cecuri. Funcționează cu numărul contului tău pentru a se asigura că banii sunt trimiși către banca corectă și în contul corect. Numerele de rutare sunt utilizate numai pentru plățile din SUA.
Folosește numărul de rutare ACH pentru depunere directă, salarizare și plata automată a facturilor. Folosește numărul de rutare bancară pentru transferurile bancare interne. Pentru cecurile pe hârtie, utilizați numărul de rutare imprimat pe cecuri. Unele bănci publică cifre diferite în funcție de stat sau de tipul de cont. Dacă nu sunteți sigur, confirmați în serviciile bancare online sau utilizați funcția noastră de căutare a numerelor de rutare pentru a alege numărul corect înainte de a trimite.
Conectați-vă la serviciile bancare online sau mobile și deschideți Detalii cont pentru a vizualiza numărul de rutare pentru contul respectiv. Multe bănci listează numerele de rutare în funcție de stat sau de tipul de cont pe site-urile lor web. De asemenea, puteți utiliza funcția noastră de căutare a numerelor de rutare pentru a căuta după numele băncii sau pentru a verifica extrasele de cont electronice și a verifica imaginile. Dacă vedeți mai puțin de nouă cifre, este posibil să lipsească un zero la început.
Un număr de rutare valid din SUA are nouă cifre și trece un test de sumă de control. Introduceți codul de 9 cifre în instrumentul nostru de căutare a numerelor de rutare pentru a verifica numerele de rutare și a confirma numele și locația băncii. Asigurați-vă că tipul de număr corespunde cu metoda de plată, de exemplu ACH vs. transfer bancar. Dacă banca afișată nu corespunde așteptărilor dumneavoastră, contactați banca înainte de a trimite bani.
Nu. Numerele de rutare sunt doar pentru plățile din SUA. Pentru transferurile internaționale, veți avea nevoie, de obicei, de codul SWIFT sau BIC al băncii destinatare și, în multe țări, de un cod IBAN sau de un format de cont local. Dacă trebuie să trimiți bani în străinătate, compară opțiunile și folosește Xe pentru a vedea prețul total în avans, a obține o estimare clară a livrării și a urmări transferul.
Băncile mari au adesea numere de rutare diferite în funcție de stat, de tipul de plată sau din cauza fuziunilor. Alegeți numărul care corespunde contului și tipului de plată. Dacă banca vă notifică o modificare, actualizați depunerile directe, salariile și plățile facturilor pentru a evita întârzierile sau returnările. Dacă aveți dubii, verificați prin intermediul serviciilor bancare online sau cu ajutorul funcției noastre de căutare a numerelor de rutare.
Declinare de responsabilitate
Numerele de rutare, numele băncilor, adresele și alte detalii afișate aici sunt furnizate doar cu titlu informativ general. Deși depunem eforturi pentru a menține acuratețea acestei pagini, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actualizate sau lipsite de erori. Instituțiile financiare își pot modifica datele fără notificare prealabilă.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, licențele sau integritatea operațională a niciunei bănci sau intermediari listați. Includerea nu constituie o aprobare sau o verificare.
Orice transfer sau decizie pe care o luați pe baza acestor informații se face pe propriul dumneavoastră risc. Xe nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune care decurg din utilizarea datelor sau din relațiile cu terții la care se face referire aici.
Confirmați întotdeauna toate detaliile direct cu instituția financiară relevantă înainte de a iniția o tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză. Este posibil ca anumite porțiuni ale acestei pagini să apară în alte limbi, însă avertismentul legal rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.