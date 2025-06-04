Numerele de rutare eșuează cel mai adesea din cauza unei cifre introduse greșit, a unei nepotriviri a sumei de control, a utilizării unui număr ACH atunci când este necesar un număr de transfer bancar (sau invers), a variațiilor specifice statului la băncile mari, a modificărilor legate de fuziuni sau a unei formatări simple, cum ar fi spațiile și cratimele. Chiar și erori minore vă pot depăși orele limită zilnice și pot adăuga zile la un transfer. Utilizarea numărului de rutare corect previne retururile, întârzierile și fondurile direcționate greșit.