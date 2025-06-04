Validator de numere de rutare
Introduceți un număr de rutare din 9 cifre pentru a confirma validitatea acestuia înainte de a trimite o plată.
Protejați-vă plata cu precizie
Utilizarea numărului de rutare corect vă protejează plata de întârzieri, taxe și fonduri direcționate greșit. În SUA, băncile pot folosi numere de rutare diferite pentru ACH și transferuri bancare, iar unele bănci mari folosesc numere specifice fiecărui stat. Dacă introduceți una greșită, transferul poate fi respins sau înregistrat în coada de operațiuni greșită.
Formatul numărului de rutare
Fiecare număr de rutare din SUA (ABA/RTN) are 9 cifre:
Regiune / District federal (AAAA): Identifică districtul federal și zona de procesare pentru banca dvs.
Identificatorul instituției ABA (BBBB): Identifică banca dvs. specifică din districtul respectiv, ca un ID de bancă.
Cifră de control (C): O cifră finală de „verificare matematică” care ajută la depistarea greșelilor de scriere sau a intrărilor greșite.
Exemplu de număr de rutare
Alegerea numărului de rutare corect
Băncile folosesc adesea numere de rutare diferite pentru ACH, transferuri bancare și cecuri. Numărul tipărit pe cecuri poate să nu fie cel de care aveți nevoie pentru un transfer ACH sau o debitare directă. Dacă nu sunteți sigur, confirmați cu banca dvs. sau utilizați instrumentul nostru de căutare a numerelor de rutare pentru a găsi numărul corect. Utilizarea unui număr greșit poate cauza întârzieri sau retururi.
Erori frecvente
Numerele de rutare eșuează cel mai adesea din cauza unei cifre introduse greșit, a unei nepotriviri a sumei de control, a utilizării unui număr ACH atunci când este necesar un număr de transfer bancar (sau invers), a variațiilor specifice statului la băncile mari, a modificărilor legate de fuziuni sau a unei formatări simple, cum ar fi spațiile și cratimele. Chiar și erori minore vă pot depăși orele limită zilnice și pot adăuga zile la un transfer. Utilizarea numărului de rutare corect previne retururile, întârzierile și fondurile direcționate greșit.
Total
Trebuie să trimiteți bani internațional?
Numere de rutare vs. coduri SWIFT/BIC vs. coduri IBAN
Pentru plăți, detaliile de care aveți nevoie depind de destinația banilor.
Numere de rutare (doar în SUA)
Un cod de 9 cifre pentru băncile din SUA care direcționează în siguranță plățile, inclusiv depunerea directă, transferurile prin transfer bancar și cecurile.
Coduri SWIFT/BIC (internaționale)
Un cod de 8–11 caractere pentru țările din afara SUA bănci care direcționează plățile internaționale în siguranță către locul potrivit.
IBAN (număr de cont internațional)
Un număr de cont specific țării, utilizat în afara Statelor Unite pentru a direcționa plățile către contul corect din străinătate.
Întrebări frecvente despre validatorul numerelor de rutare
Un număr de rutare — numit și număr de rutare ABA — identifică o bancă sau o uniune de credit din SUA pentru plățile interne. Are nouă cifre și este necesar, împreună cu numărul contului dvs., pentru a procesa transferuri ACH și multe transferuri bancare interne.
Nu. Un număr de rutare identifică banca; un număr de cont identifică contul dumneavoastră specific la banca respectivă. De obicei, ai nevoie de ambele pentru a configura o plată.
Unele instituții folosesc un număr de rutare pentru transferurile ACH și un număr separat pentru transferurile bancare interne, deoarece plățile sunt procesate în rețele diferite. Folosește întotdeauna numărul specificat de bancă pentru tipul de plată.
Băncile mari atribuie adesea numere de rutare specifice statului sau regiunii pentru a direcționa eficient tranzacțiile ACH. Verificați numărul din aplicația sau extrasul de cont bancar pentru a corespunde statului și tipului de cont.
Verificați aplicația mobilă a băncii dvs. la secțiunea „Detalii cont”, pe extrasul de cont sau pe un cec pe hârtie (numărul de rutare este format din primele nouă cifre de pe linia MICR). Dacă banca dvs. afișează numere ACH și numere de transfer separate, alegeți-l pe cel care corespunde plății dvs.
Nu. Numerele de rutare sunt pentru plăți interne în SUA. Pentru transferurile internaționale, veți utiliza de obicei un cod SWIFT/BIC și, acolo unde este cazul, un cod IBAN sau un format de cont local. Xe acceptă căutări SWIFT/BIC și plăți internaționale.
Plățile pot fi returnate, amânate după orele limită zilnice sau direcționate greșit. Utilizarea numărului de rutare corect vă ajută să evitați retururile, taxele și întârzierile de procesare.
Declinare de responsabilitate
Numerele de rutare, numele băncilor, adresele și alte detalii afișate aici sunt furnizate doar cu titlu informativ general. Deși depunem eforturi pentru a menține acuratețea acestei pagini, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actualizate sau lipsite de erori. Instituțiile financiare își pot modifica datele fără notificare prealabilă.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, licențele sau integritatea operațională a niciunei bănci sau intermediari listați. Includerea nu constituie o aprobare sau o verificare.
Orice transfer sau decizie pe care o luați pe baza acestor informații se face pe propriul dumneavoastră risc. Xe nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune care decurg din utilizarea datelor sau din relațiile cu terții la care se face referire aici.
Confirmați întotdeauna toate detaliile direct cu instituția financiară relevantă înainte de a iniția o tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză. Este posibil ca anumite porțiuni ale acestei pagini să apară în alte limbi, însă avertismentul legal rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.