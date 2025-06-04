TOP - Pa'anga din Tonga
Pa'anga din Tonga este moneda Tonga. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pa'anga din Tonga este cursul de la TOP la USD. Codul valutar pentru Tonga Pa'anga este TOP, iar simbolul valutar este T$. Mai jos, veți găsi cursurile Pa'anga din Tonga și un convertor valutar.
Statistici Pa'anga din Tonga
|Nume
|Pa'anga din Tonga
|Simbol
|T$
|Unitate minoră
|1/100 = Seniti
|Simbol unitate minoră
|Seniti
|Conversie de top TOP
|TOP la USD
|Grafic de top TOP
|Grafic TOP la USD
Profil Pa'anga din Tonga
|Monede
|Freq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Banca centrală
|National Reserve Bank of Tonga
|Utilizatori
Tonga
Tonga
