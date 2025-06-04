TOP - Pa'anga din Tonga

Pa'anga din Tonga este moneda Tonga. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pa'anga din Tonga este cursul de la TOP la USD. Codul valutar pentru Tonga Pa'anga este TOP , iar simbolul valutar este T$. Mai jos, veți găsi cursurile Pa'anga din Tonga și un convertor valutar.