TOP - Pa'anga din Tonga

Pa'anga din Tonga este moneda Tonga. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pa'anga din Tonga este cursul de la TOP la USD. Codul valutar pentru Tonga Pa'anga este TOP, iar simbolul valutar este T$. Mai jos, veți găsi cursurile Pa'anga din Tonga și un convertor valutar.

Statistici Pa'anga din Tonga

NumePa'anga din Tonga
SimbolT$
Unitate minoră1/100 = Seniti
Simbol unitate minorăSeniti
Conversie de top TOPTOP la USD
Grafic de top TOPGrafic TOP la USD

Profil Pa'anga din Tonga

MonedeFreq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Banca centralăNational Reserve Bank of Tonga
Utilizatori
Tonga

